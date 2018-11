Mamka s taťkou to budou mít kousek na parádní hokej, těší brankářskou posilu Komety Kašíka

Proč o vás Chabarovsk ztratil zájem?

Uznávám, že jsem neměl moc dobré statistiky. Štve mě ale, že jsem nedostal na ledě příliš prostoru. Když už jsem chytal, tak převážně proti silným soupeřům. Na to se ovšem nemohu vymlouvat. Hodně mě ale zamrzelo, když nade mnou zlomili hůl.

Po konci v Rusku jste mohl vybírat z více nabídek?

Několik klubů se ozvalo. Když ale o mě projevila zájem Kometa, nic dalšího jsem už neřešil. Byla to naprosto jasná volba. Vždyť Brno má mimořádně silné mužstvo, které slavilo dvakrát po sobě extraligový titul. Taková nabídka se neodmítá.

Byl ve hře i návrat do Zlína?

Patří ke klubům, s nimiž jsem byl v kontaktu. Ale nebylo to asi příliš reálné. Také proto, že tam teď chytá skvěle Kuba Sedláček.

Hrálo ve vašem rozhodování roli i to, že Brno není od Zlína daleko?

Přispělo to k tomu. Mamka s taťkou to budou mít kousek. Budou se moct pravidelně jezdit dívat na parádní hokej ve skvělé atmosféře.

Konzultoval jste přestup s bývalými zlínskými parťáky Holíkem či Köhlerem, kteří budou opět vašimi spoluhráči?

Bavil jsem se o tom s Petrem Holíkem. A veškeré informace, co mi Holas podal, byly pozitivní.

S jakými ambicemi do Komety přicházíte?

Na jaře to bude pět let, co jsem zažil mistrovskou euforii ve Zlíně. Tehdy jsme ve finále přehráli právě Kometu. Bylo by úžasné si to teď v Brně zopakovat. Jsou tady pro to vytvořeny ty nejlepší podmínky.

Jaké bylo přivítání v kabině?

Se všemi jsem si podal ruku a pak jsem chvíli seděl a pozoroval, jak kolem mě přechází jeden vynikající hráč za druhým. Jsem z toho nadšený.

Zaznamenal jste už reakce zlínských fandů?

Ano. Na instagramu mně spousta z nich nové angažmá přeje. Najdou se ale i takoví, co mi vzkazují škaredé věci. Mají na to právo. Já všem říkám, že rodný Zlín sice miluju, ale hokej ještě víc. V současnosti navíc není zvykem, aby člověk strávil v jednom týmu celou kariéru.

Vy jste už po zisku titulu se Zlínem v roce 2014 v rozhlasovém rozhovoru žertoval, že jste se upsal Brnu...

Tehdy to byla v obrovském nadšení velká sranda. Tenkrát jsem netušil, že se jednou promění v realitu.

Druhou prosincovou neděli bude hrát Kometa ve Zlíně. Neobáváte se toho zápasu?

Vůbec ne. Budu naopak moc rád, když mě trenéři postaví. Těším se na atmosféru, na zlínský stadion a doufám, že vyhrajeme. Udělám maximum, abych poznal, jaké to je Berany porazit. (úsměv).

A toho, že jste na jaře kývl Chabarovsku, zpětně nelitujete?

Nikoli. Já jsem možnému přechodu do KHL obětoval stovky hodin tréninku. Jsem přesvědčený, že jsem odešel dobře připravený. Beru to tak, že se mi chvilku nedařilo, a pak jsem už nedostal další pořádnou šanci.

Hodláte se tedy v budoucnu do Kontinentální ligy vrátit?

Určitě. Byla vždycky mým cílem. Vím, že NHL je ještě výš, avšak to je spíš sen. Teď ale mám v hlavě především to, abychom s Kometou brali tři body, až za ni poprvé nastoupím.

V čem hlavně budete příště v Rusku poučenější?

Že nemám tolik řešit věci okolo. Neměl jsem přikládat takový význam řečem, které se ke mně donesly od klubového vedení. Důležitější je soustředit se na sebe a na svůj výkon.

Nechal jste si narůst knírek. Připojil jste se tak ke kampani Movember, která zvyšuje povědomí o zdraví mužů?

Držím ho každý rok. Teď navíc běží film o Freddiem Mercurym, takže si kdekdo dělá legraci, že vypadám jako on. (smích).