HOKEJ ON-LINE: Rozjetý Třinec chce po skalpu Komety další body, hostí Litvínov

Předehrávku 20. kola hokejové Tipsport extraligy uvidí v sobotu Třinec. Do WERK Areny dorazí Litvínov (zatím 1:0 pro Oceláře), který má shodný počet bodů jako Oceláři, ale odehrál o dva zápasy více. Dočkají se Třinečtí po skalpu Komety dalších bodů? Přímým přenosem duel vysílá program O2 TV Sport. Tradičně obsáhlou on-line reportáž přinese Sport.cz

Po snovém vstupu do sezony se Litvínov začíná trápit a padat tabulkou níž a níž. Pokud vynecháme úvodních pět duelů ročníku, pak by byla Verva až na předposledním místě soutěže... A moravský výlet nezačala vůbec dobře. Včera v Olomouci padla 1:3 a v Třinci ji papírově ani zdaleka nečeká lehčí sousto. Oceláři se doma rozjeli, poslední tři zápasy opanovali, a to včetně reprízy loňského extraligového finále s Kometou. Navíc na Litvínov umí zahrát, s podporou domácích diváků nezvládli pouze jeden z posledních šesti zápasů. O tom, zda-li se podaří, po více než dvou letech Litvínovu dobýt třinecký hrad, se přesvědčíme dnes večer.