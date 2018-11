Teď jsme tam, kde bychom měli být, řekl po páté výhře v řadě třinecký Adamský

Když se Třinec utkal s Litvínovem naposledy, byli Slezané v tabulce předposlední. O dvanáct kol později, se po výhře nad Litvínovem 4:2 v předehrávce 20. kola minimálně do neděle posunuli na druhou příčku. „Teď jsme tam, kde bychom měli být a za čím jsme si šli od začátku sezony. Byly zápasy, kdy se nám nedařilo, jindy jsme zase byli lepší my, ale stejně vyhrál soupeř. Nedívali jsme se na to a makali jsme dál. Počítají se body a ty nám teď skáčou," radoval se po páté výhře v řadě autor vítězné trefy Martin Adamský.

Oba týmy měly před sobotní předehrávkou na regeneraci jen necelých čtyřiadvacet hodin. Lépe se s nabitým programem vypořádal Třinec, který po páteční domácí výhře nad Brnem 4:3 v prodloužení, porazil na stejném ledě o den později i Litvínov 4:2. Naopak Severočeši zapsali do tabulky po pátečním nezdaru v Olomouci (1:3) druhou porážku.

„V Olomouci jsme hráli blbě, tam jsme si body nezasloužili. Dnes jsme si nějaký bod odvézt mohli. Škoda, Šimon (Hrubec) chytal výborně," krčil rameny litvínovský obránce Jiří Hunkes. „Šance byly, především v první třetině. Škoda, že jsme nějakou nevyužili. Pak jsme jim svými chybami sami nabídli góly," popisoval Hunkes.

Za domácí dvakrát udeřil Tomáš Marcinko, Litvínov dvakrát srovnal krok. Druhé vyrovnání zařídil docela vysoko zahranou tečí právě Hunkes a gól musel potvrdit až videorozhodčí. „Jistý jsem si nebyl. Tušil jsem, že to bylo tak nějak na hraně a sám jsem čekal, jak to rozhodčí posoudí," přiznával zkušený bek, který byl vzápětí i u klíčového momentu utkání.

Jen pár vteřin poté, co sudí vhodil puk ve středovém kruhu znovu do hry, se ho zmocnil Adamský, v rychlosti si poslal puk mezi nohami bránícího Hunkese a definitivně poslal svůj tým do vedení. „Tak nějak jsem tušil, že tohle udělá, bohužel Martin Adamský je výborný hokejista, velký, silný. Dal ruce za mě a vystřelil. Udělal to hezky," uznal Hunkes.

„Splašila se mi kladiva," smál se nad svou ekvilibristikou s hokejkou Adamský. „Ale ne viděl jsem, že je tam Hunky, který se to většinou snaží ubránit pozičně, tak jsem to zkusil takhle," líčil 37letý útočník.