Tygři z Liberce doma opět nezaváhali a vedou extraligu

V pátek museli Bílí Tygři vstřebat hořkou porážku u lokálního rivala v Mladé Boleslavi, o to více natěšení vlétli do dnešního utkání. Hosté ale začali sympaticky, přečkali počáteční nápor a šli dokonce do vedení, když gólmana Willa prostřelil střelou k tyči Flek. Nakonec to ale bylo ze strany Západočechů vše.

Domácí pokračovali v náporu a za necelé čtyři minuty se dočkali vyrovnání: Jelínek vybojoval kotouč u mantinelu, předložil ho Lukáši Krenželokovi, který nekompromisní střelou pod horní tyč překonal Novotného. Nejblíže ke gólu pak měl Liberec v přesilovce v 16. minutě. Nejprve neuspěl Lenc, kterému sebral jistý gól fantastickým zákrokem Novotný a vzápětí nastřelil Kvapil tyčku. V závěru třetiny to zkusil individuálně Hudáček, ale ani on neuspěl.

Úvod druhé části vyšel opět lépe Západočechům. Po chybě Dohertyho ve středním pásmu jeli hosté dva na jednoho, Roman Vlach nabil Beránkovi, ale Will se stihl přesunout a Beránka vychytal. O něco později se na druhé straně předvedl nádhernou akcí čtvrtý liberecký útok. Po ose Jaroslav Vlach, Jeník doputoval puk k Zacharovi a ten dělovkou z první překonal Novotného. Zaznamenal tak svůj první extraligový gól a dokonal obrat.

V polovině zápasu nastřelil Hudáček tyč, Novotnému tak pomohla branková konstrukce již podruhé v zápase. Tyčka vzápětí zvonila v uších i Willovi po střele Kovačeviče. Síť se rozvlnila až ve 35. minutě, a to znovu za zády Novotného. Valský ideálně našel před brankou Redenbacha a ten do prázdné branky zvýšil vedení Libereckých.

Ve 45. minutě mohl zdramatizovat vývoj utkání Rachůnek, jenže vyloženou šanci zahodil. Z protiútoku pak Lenc usměrnil Kvapilovu přihrávku za záda Novotného a zvýšil již na 4:1. Kvapil díky asistenci natáhl svoji bodovou šňůru již na 18 utkání. Pátý gól Liberce měl na holi v 50. minutě Stříteský, ale Novotnému opět pomohla tyčka.