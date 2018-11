Facka z Chomutova nestačila. Koledovali jsme si o druhou, přiznal sparťanský kapitán Vrána

Hokejová mizérie Sparty se promítla už do debaklu 0:5 v Chomutově a vzápětí pražský celek schytal další facku doma od Olomouce. Nejdřív nechal Hanáky utéct do třígólového náskoku, a když ho vymazal, inkasoval záhy další tři góly během sto vteřin.

Dveře sparťanské kabiny zůstávaly půl hodiny po zápase zavřené. „Museli jsme si nějak věci vyříkat, takhle dál nejde hrát. Nejsme mančaft, který bude předvádět krásné akce a soupeře pokoří ladnými kombinacemi. Na ledě musíme dřít, jenže my přestali. Jakoby nám ta páteční facka z Chomutova nestačila. Koledovali jsme si o druhou a už nevím, co víc by nás mělo posadit na zadek," tvrdil zklamaný kapitán Petr Vrána.

Nezdar s Olomoucí byl pro sparťany už čtvrtou porážkou na vlastním ledě v řadě, na domácí výhru čekají od 21. října „Jak se nám před měsícem dařilo otáčet zápasy, tak teď děláme mizerná rozhodnutí a to nás stojí zápasy. Děláme úplně zbytečné chyby, dostáváme lacino góly a neumíme se z toho oklepat," hořekoval 33letý Vrána a nechápal, jak se může stát, že po vydřeném vyrovnání domácích na 3:3 skončil tři střídání po sobě puk v síti jeho týmu. „Všichni jsme na sebe naštvaní," uznal další útočník Andrej Kudrna.

Z posledních pěti utkání Sparta vytěžila pouhé dva body při skóre 13:24. „Dostáváme po reprezentační pauze velké lekce a hlavně neúnosně moc branek. Mladá Boleslav, Chomutov a teď i Olomouc se trefily proti nám tolikrát, jako předtím proti žádnému soupeři," litoval trenér Uwe Krupp, jemuž citelně chybí marodící obránci Pavelka, Piskáček a Kalina.

Formu hledá i brankář Machovský, v Chomutově i doma s Olomoucí inkasoval shodně z 13 střel tři góly a pokaždé střídal. „Celé mužstvo ale musí odvádět lepší práci v defenzivě," mínil kouč. „Denně se bavíme o tom, proč nám utíkají začátky. Všichni se tváří, že vědí, co mají dělat, jenže na ledě to vypadá úplně jinak," štvalo slovenského reprezentanta Kudrnu a hledal cestu ven z krize. „Než se v tom patlat, lepší hodit všechno za hlavu," mínil.

Hanáci se naopak poslední týden vyhoupli na vítěznou vlnu. „I když jsme pustili třígólové vedení, pořád jsme cítili, že máme víc energie a hrajeme pozičně líp. Sparta přece jen byla načatá," říkal autor dvou olomouckých branek Vilém Burian.