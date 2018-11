Třístý zápas v extralize? Takže už jsem starý, smál se Hrubec

Hradec jste přehrávali, ale dlouho to bylo jen o gól. Bylo těžké udržet koncentraci?

Je to tak, dneska jsme hráli prakticky celý zápas u nich a musím vyzdvihnout náš tým, protože jsme hráli skvěle a měli jsme spoustu šancí. Ale musím pogratulovat i Jardovi Pavelkovi na druhé straně, protože předvedl výborný výkon a nebýt jeho, tak by padlo o dost gólů více. Bylo to dneska Třinec proti Pavelkovi, chytal fakt dobře. Byla radost dneska. Ale paradoxně to pro mě bylo těžší, protože není nejlepší deset minut stát a pak se muset vytáhnout proti gólovce, které jsme jim nabízeli.

Myslíte třeba jaku tu od Bukartse při vyrovnávací brance Dragouna?

Vlastně jsme dostali gól hned z první špatné rozehrávky. Buky se mi pak omlouval, ale i já jsem to zase pokazil v závěru. I když z toho gól nepadl, chyba to byla. To se stane, nikdo ji nechce udělat naschvál a jsem rád, že to dobře dopadlo.

Plynou ty drobné chyby z menší vytíženosti v utkání?

To ne, spíše záleží, jak se odrazí puk, jestli je tam hodně sněhu. Já bych to hrál znova, i když trenéři budou nadšení, až si to přečtou (smích).

Mluvíte o situaci v polovině třetí části, kdy jste vyjel z branky a nebýt milimetrového ofsajdu, Smoleňák by srovnal na 2:2?

To bylo štěstí. Ale tam jsem musel vyjet, protože to by byl jinak únik a do toho se mi nechtělo. Smoleňák se tam z ničeho nic objevil a on má ty ruce šikovné, devadesát procent gólů dává tečí. I teď se mu to povedlo sklepnout. Ještě, že jsem dal takovou „pecku", že to doletělo za modrou čáru. I když jen těsně. Kdyby to byl gól, tak bych asi omdlel.

Vnímal jste, že to byl souboj o první místo v tabulce?

To jsem nevnímal, protože já tabulku nesleduju. Tak díky, už to vím (smích). Ale je mi jedno, jak jsme na tom nyní. Důležité je se dostat do play off. V tom si to pak rozdáte s těmi nejlepšími týmy. Není pro mě důležité tabulku sledovat a moc se na ni upínat.

A vnímal jste alespoň, že je to váš třístý zápas v extralize?

Fakt? Tak to je skvělé. Takže už jsem starý. (smích) Je to krásné, u gólmanů se starty sbírají možná ještě hůře než u hráčů. Jim stačí, že přejedou na trestnou a mají zápas. Kdežto gólman se tam musí dostat a vážně chytat.

A ještě jste si jubileum ozvláštnil asistencí...

Jo, jo. Já jsem to věděl hned a říkal jsem si: jestli mi ji nepřiznáte... Protože jsem věděl, že jsem puk vyrazil do rohu. Osobně si myslím že by to nahrávka být neměla, protože jsem to jenom chytil, ale pravidla jsou taková, tak je to tam. Mě se ale třeba líbilo Márciho (Tomáše Marcinka) gesto, že to před prázdnou brankou hodil na Ádu (Martina Adamskéhoú, který sbírá góly, aby jich měl dvě stě padesát. Já mu před každým zápasem připomínám, ať sebere nějaký ten korálek a nandá si ho. A zatím poslouchá, jsem rád. Musí.

Ale málem se mu puk zamotal pod brusle a minul, viděl jste to?

On má rychlejší nohy, než ruce (smích)