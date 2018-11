Venku se trápíme, přitom to nemůže být takový rozdíl, míní kapitán Hradce Graňák

Sedm minut před koncem třetí dvacetiminutovky dohrávky 18. kola mezi Třincem a Hradcem Králové měl na hokejce vyrovnání, domácí gólman Šimon Hrubec se ale přesunul od jedné tyčky ke druhé dříve, než stihl Dominik Graňák vystřelit. Třinec těsné vedení udržel a v závěru přidal třetí gól. „Puk byl trochu ve vzduchu, nevěřil jsem si, že jej trefím úplně přesně, takže jsem se víc soustředil na to, abych puk vůbec trefil. Byla to velká tutovka, mělo to jít nahoru, ale brankář udělal velmi dobrý zákrok, byl tam opravdu rychle," říkal po porážce 1:3 v Třinci královéhradecký kapitán.

Překvapilo vás, jak rychle se Hrubec betonem k tyči dostal?

Soustředil jsem se hlavně na to, abych trefil puk do brány. To se povedlo, ale nebylo to dostatečně kvalitní. Dát to nahoru, tak ho už stoprocentně nemá možnost chytit. Takhle z toho byl jeho velmi dobrý zákrok.

Skóre bylo dlouho těsné, co vám chybělo k tomu, abyste vyrovnali?

Nejjednodušeji řečeno góly. Šancí měl Třinec víc, Jarda Pavelka toho hodně pochytal. Měli hodně přesilovek, i to byl důvod, proč nás dostali párkrát pod delší tlak. Celkově se venku trochu víc trápíme. Doma máme výsledky velmi dobré, ale venku, i když není hra nejhorší, tak ztrácíme body. Ale nevím, jestli to tentokrát byl zápas, o kterém by se dalo říct, že naše hra byla dobrá.

Hráli jste o první příčku. Vnímali jste to?

Já osobně ne. Být druhý, první nebo třetí ve 21. kole nic moc neznamená. Obzvlášť při té vyrovnanosti tabulky, kdy je nějakých deset bodů mezi druhým a dvanáctým týmem. Už jsme chtěli zabodovat a hlavně vyhrát konečně venku.

V první třetině jste nastřelili dvě tyčky, Smoleňák vyrovnával na 2:2 z hraničního ofsajdu. Viděl jste tu situaci?

Tohle bych nechtěl hodnotit, z mého pohledu ze střídačky, to ofsajd nebyl. Ale byl jsem na střídačce, důvěryhodnost mého úsudku z toho úhlu není vysoká. Ovšem zdálo se mi, že to chytil na modré, nevím. Pravda, v první třetině jsme dvakrát trefili tyčku, ale na druhou stranu měl Třinec opravdu dost šancí. Zablokovali jsme toho, nebo vypíchli na poslední chvíli, když už měli odkrytou bránu, hodně. Hlavně v přesilovkách, ty hráli dobře a měli jich hodně.

Smoleňák se po odpískaném ofsajdu ani nerozčiloval. Komentoval tu situaci nějak?

Nevím. Asi se taky soustředil na puk, chytal jej ze vzduchu. Na ledě puk vidíte, kde puk chytíte, ve vzduchu tolik ne.

Venku jste devět zápasů nebodovali za tři body? Co tomu z vaší strany chybí?

Dřív jsme hodně zápasů venku vyhrávali, teď to ale nebyl náš typický venkovní zápas. Dřív jsme chtěli výsledek bránit, vyhráli jsme v Chomutově 2:0, v Litvínově 1:0, v Olomouci jsme byli dvě třetiny jednoznačně lepší a prohráli 1:3. V Třinci jsme se snažili v poslední třetině vytvořit tlak, vyrovnat. Nemůže to být až tak velký rozdíl, jestli hrajeme doma, nebo venku. Samozřejmě, doma je to pro každého příjemnější, přijde připravený z domu, v navyklém režimu. Venku nastupujeme třeba po třech hodinách v autobusu, ale tak to mají i jiné týmy a mají z venku více bodů než my. Možná je to v hlavě, nevím. V Třinci nebyl náš pohyb tak dobrý, alespoň já jsem měl takový pocit.