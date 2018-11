Krupp jako pyrotechnik. Doutnák hoří, bomba ale bouchnout nesmí, říká trenér trápící se marodkou i krizí Sparty

Tak těžké chvíle na sparťanské střídačce ještě 53letý německý hokejový kouč Uwe Krupp nezažil. Pražský celek z posledních pěti extraligových utkání vytěžil pouhé dva body, navíc ho drtí početná marodka. „Chybí mi devět hráčů do ideální sestavy,“ připomíná Krupp.

Jak se výrazné zdravotní problémy odrážejí na hře Sparty?

Rozbouraly nám systém, každý den jde někdo k doktorovi. Už s sebou nosím papír se seznamem marodů, z nichž možná v pátek ve Zlíně naskočí Beran a Piskáček. Otazník je nad Košťálkem. Další obránci Pavelka, Kalina a útočníci Smejkal, Černoch, Říčka, Klimek jsou mimo hru ale na delší čas.

Navíc stále ještě nezačal hrát Přibyl, který se v létě vrátil ze zámoří a měl být výraznou posilou útoku. Jak to s ním vypadá?

Musí to pro něho být hrozně těžké. Poslal jsem ho i na vyšetření na kliniku v německém Řezně a už se zdálo, že vidíme světlo na konci tunelu, ale objevily se ještě další zdravotní komplikace a potřebuje ještě mnohem více času, než jsme čekali.

Musíte s ohledem na absence hodně improvizovat?

Jako trenér na něčem pracujete a při takovém počtu zraněných musíte ledacos měnit. Najednou potřebujete hlavně nějak zaplnit mezery, hráči dostávají odlišné role Každý ví, že věci nejdou naším směrem, ale o to víc je třeba v takovém okamžiku být nachystán. Zvládnout to do té doby, než se zase klíčoví hráči uzdraví a budeme je mít zpátky v sestavě.

Po odchodu Slovince Gregorce, jemuž chyběl větší prostor na ledě a díky výměně s Vítkovicemi ho nahradil švédský obránce de la Rose, chystáte ještě další změny?

Sledujeme trh a zvažujeme, kdo by nám případně pomohl, ale není to snadné, nemůžete přivést každého. Máme navíc sami pár dobrých mladých hráčů, kteří jsou pořád ve vývoji, ať už jde o Janduse nebo Pšeničku a Rouska.

Ve třech zápasech po reprezentační pauze jste ale vůbec nebodovali a dostali celkem 16 gólů, proč se tak zhoršila obranná činnost?

Prožíváme opravdu těžké časy... Každou sezonu přijde na mužstvo bída, kdy se nedaří v podstatě nic, a na nás to dolehlo právě teď. Vypadli klíčoví beci a jak nejsou sloupy v obraně, nefunguje hra celého mužstva. Denně o tom mluvím v kabině i na ledě, každý trénink na defenzivu zaměřujeme. Je to i o tom, odkud necháme soupeře střílet, jak zvládáme čistit dorážky, jak se cítí gólman a tak dále...

Co s tím můžete jako kouč dělat?

Už jsem se naučil česky vyjádřit svůj pocit: jsem naštvaný. Je vidět, jak jsou z toho i hráči rozladění. Teď ale především hledám způsob, jak kompenzovat tolik zranění. Beru to jako svůj velký úkol. Když se daří, tak kdejaký trenér udrží mužstvo v klidu. Doutnák k roznětce je o to delší, čím víc jste v pohodě, ale zkracuje se, když se vám nedaří.

Vám už teď dost hoří, že?

Jo, jo, ale bomba nesmí bouchnout. Je to hodně o mentální přípravě zbavit mužstvo tlaku vyplývajícího ze série nezdarů. Nemůžu kritizovat přístup hráčů, jenže nemáme dobré výsledky a dostali jsme se do obtížné situace. Veškerou snahu pak ničí zbytečné fauly v útočném pásmu a děsivé chyby jako naposledy s Olomoucí, kdy po smazání třígólové ztráty během tří střídání třikrát inkasujeme.

Dostaly se i k vám zvěsti, že jste adeptem na uvolněný post trenéra německé reprezentace, když Marco Sturm narychlo odchází do Los Angeles?

Je asi normální, že i moje jméno bylo nadhozeno mezi kandidáty. Jenže ve Spartě jsem vázán dvouletou smlouvou a už jste asi pochopil, že od rozdělané práce neutíkám, zvlášť při krizi. Německo hledá trenéra na plný úvazek a potřebuje někoho, kdo tu bude dělat teď. Já už šest let na střídačce reprezentace stál a o návratu se můžu bavit, jedině když v Praze skončím. Ale mám platný kontrakt a vím, že musíme zabránit dalším porážkám, i když ze šesti utkání do Vánoc odehrajeme doma pouze jedno, a to v neděli proti našlápnutému Třinci.