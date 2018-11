Před týdnem Filippi, teď Birner, kdo dál? Plekanec, možná Crosby, vtipkoval Pešán

„Do klubu přinese další obrovskou ofenzivní sílu. Jsem strašně řád, že majitel klubu nachází cestu, jak umožnit klukům se do Liberce vracet. Vítám ho tady a jsem strašně rád, že už v pátek nastoupí do zápasu. Těším se na další spolupráci. V nejbližších týdnech začneme intenzivně jednat o nové víceleté smlouvě, protože na Michalovi chceme do budoucna stavět jako na jednom z pilířů klubu," uvedl Filip Pešán, jenž bere návraty jako vyznamenání pro Liberec.

„Jsem hrozně rád, že stejně jako Tomáš Filippi i Michal řeší pouze jednu variantu návratu do Čech a tou je Liberec. Michal má obrovskou zkušenost z mezinárodního hokeje. Bude hrát přesilovky, oslabení, kondičně je velmi dobře připravený. Je extrémně poctivý a náročný. Jak na spoluhráče, tak na trenéra. Už se těším, až Michal bude nespokojený s mou prací a bude mě posouvat dál," řekl Pešán s úsměvem při oficiálním představení staronové posily.

„A uvidíme, co se bude dít za týden," zažertoval v úvodu mimořádné konference tiskový mluvčí Liberce Martin Kadlec. „Vypadá to na Tomáše Plekance, možná Sydney Crosbyho," zavtipkoval i Pešán.

O Plekancovi se však s vedením Liberce v čele s Petrem Syrovátkem a generálním manažerem Ctiborem Jechem skutečně bavil.

Plekance řešili

„Měl jsem rozhovor na téma Tomáš Plekanec s majitelem klubu i s generálním manažerem, ale zrovna v době, kdy jsme řešili příchod Tomáše Filippiho. Jelikož naše studnice není bezedná, Tomáše Plekance jsme řešit přestali," prozradil liberecký kouč.

Každopádně již s příchodem dvou reprezentantů severočeské akcie na zisk titulu stoupají. „Byli bychom asi alibisti, kdybychom říkali, že nechceme bojovat o titul. Ale když se podívám na tabulku, tak je to tak našlapaný, že tam vidím minimálně šest osm týmů, co o něj budou bojovat. A rozhodovat budou maličkosti," uvedl Michal Birner.

„Liberec chce být každý rok jedním z adeptů na titul. Příchody hráčů takové kvality se nám samozřejmě šance zvyšují, ale adeptů na titul je v extralize třináct a uvidíme, jak sezona poběží," poznamenal Pešán, který chce Birnera nasadit již v pátečním utkání na ledě Olomouce.

Vedle koho v útoku nastoupí? „Trénoval jsem s Hudym (Hudáčkem) a Tylerem Redenbachem, takže očekávám, že v pátek nastoupíme takhle. Filipovi jsem však hned říkal, že je mi úplně jedno, kam mě dá. Že teď chci hlavně hrát, dostat se do nějaké pohody a pak vím, že týmu pomůžu," uzavřel Birner, jenž se domů vrátil i kvůli reprezentaci.

„Vím, že se teď potřebuju dostat do pohody, být co nejvíce na ledě, mít co nejvíce zápasů. Ve Švýcarsku je dlouhá vánoční pauza, chci se dostat do tempa. Mám ještě nějaké ambice, neuzavřel jsem to. Chci jezdit, k národnímu týmu se stavím jedině pozitivně," pověděl. První šanci bude mít již v pátek v Olomouci.