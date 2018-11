Bitvu parťáků z reprezentace vyhrál Hrubec. Šimon vynikl, já chyboval, litoval Bartošák

„Udělal jsem dvě hrubky. Při prvním gólu jsem si nepokryl zadní tyč a při druhém jsem trošku podváděl, když jsem viděl sjíždějícího hráče do prázdné a čekal jsem, že ještě bude přihrávat. On ale nakonec vystřelil. Má výbornou střelu ten Werek, ale byly to hlavně mé dvě chyby, které rozhodly," popisoval Bartošák.

Souhlasil, že to bylo utkání brankářů. „Kluci nás asi chtěli nechat vyniknout. Šimonovi se to povedlo, já jsem dvakrát inkasoval," líčil Bartošák, který zastavil devětadvacet střel. Hrubcovi stačilo k udržení třetí nuly v sezoně jednadvacet zásahů. „Byl to ofenzivní hokej. My máme velmi ofenzivní mužstvo, oni mají ještě ofenzivnější. Byl to hokej plný šancí, diváci si přišli na své. Ale Šimon dneska čaroval," uznal vítkovický strážce svatyně.

Na obou stranách zazvonila jednou tyč. Vítkovickou rozezvučel v první třetině Bukarts, konstrukci branky, kterou strážil Šimon Hrubec trefil ve druhé části obránce Výtisk. „Bez štěstí nemůžete chytat. Někdy udržíte nulu po velkém množství ran a jindy dostanete z devíti střel tři góly. K nule je potřeba strašně moc faktorů a ty se nám dnes sešly," popisoval Hrubec.

Ocelář konkurentovi netleskal

Výkon svého konkurenta v reprezentaci pochválil. „Občas jsem na něj ukázal, že jo, že to dobře chytil. Abych mu tleskal, to se asi v zápase nehodí, ale sem tam jsem pokýval hlavou. jako že to bylo dobrý," prozradil Hrubec. Také Bartošák si výkonu Hrubce všiml. „Šimon chytal super, nezmatkoval, nedělal chyby a nepotřeboval, aby ho kluci vytahovali z malérů. A na konci jsem si všiml, že vychytal nulu," vtipkoval Bartošák.

To Hrubce pobavilo. „Jo? Tak je pozorný. Já si to proti němu užil, baví mě proti němu chytat. Není to taková rivalita, že bychom se nesnášeli. Baví mě se na něj dívat a tím pádem mě baví i proti němu chytat," usmíval se třinecký brankář.