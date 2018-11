Mountfield zlomil Litvínov ve třetí třetině

Zápas sice začal litvínovskou šancí, když ve čtvrté minutě domácí zablokovali Mikúšovu střelu z dobré pozice, ale pak se Hradec rozjel. V první třetině měl jasně navrch, jenže nebyl schopen překonat výborného gólmana Januse. Bičevskis i Dragoun na něj jeli sami, v prvním případě zasáhl vyrážečkou, ve druhém nenechal puk proklouznout mezi betony.

Nejnebezpečnějšími domácími hráči byli útočník Paulovič a zadák Piché. Paulovič měl podíl na Dragounově úniku, sám se také pokusil Januse přelstít při přesilovce. Vyjel od zadního mantinelu, ale brankář byl úspěšnější. Piché měl dvě dobré možnosti na konci třetiny. Pokaždé pálil tvrdě z prostoru mezi kruhy, ale Januse nepřekonal.

Ve druhé části byl průběh podobný. Královéhradečtí se dostali do největší šance v oslabení. Ve 31. minutě prošel po pravé straně Chalupa, obhodil si obránce a domácí postupovali tři proti jednomu. Po Chalupově zpětné přihrávce však Piché tentokrát netrefil bránu.

Jak už to tak bývá, Mountfieldu se střelecká neúspěšnost vymstila. Minutu po obří příležitosti se totiž hosté dostali do vedení. Po brejku střílel Matoušek a puk vyražený Maxwellem poslal do branky pohotový Válek.

Ve třetí části však přišlo hradecké střelecké probuzení. Domácí dali během necelých šesti minut tři branky. Nejprve překonal výborného Januse po chytré Smoleňákově přihrávce Vincour, poté dal první branku v dresu Východočechů Kanaďan Lessio, jenž skóroval šikovnou tečí. Třetí zásah přidal po úniku Paulovič, který využil zaváhání jednoho z obránců.

Litvínov už za necelou minutu snížil, když si druhý zásah připsal střelou zápěstím Válek. Ale domácí už vedení udrželi a vyhráli desáté z dvanácti domácích střetnutí.