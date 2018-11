Trochu jsem si to derby pro sebe ukradl, vykládal Kanaďan Werek

Dva góly a přihrávka na vítěznou tečku Draveckého do prázdné branky. Kanadský útočník Ethan Werek se znovu připomněl třineckým fanouškům se vší parádou. Oceláři ve 21. kole porazili Vítkovice 3:0 a posunuli se do čela extraligy. „Výborný zápas, trochu jsem si ho pro sebe ukradl," smál se Werek.

Hokejisté Třince utkáním proti Vítkovicím zakončili sérii šesti domácích utkání. A připsali si sedmou výhrou v řadě. „Všechny věci si sedly, jak měly. Bylo to moje první derby, hodně jsem si ho užil," usmíval se Werek, který si v utkání několikrát něco vyříkával s vítkovickým Jakubem Lvem. „To byla jenom legrace. Jsem rád, že mi kluci rozuměli. Proto jsem si s nimi povídal," vtipkoval Kanaďan.

Hostujícího Patrika Bartošáka dvakrát nachytal. Nejprve střelou z velkého úhlu, podruhé procpal rychlou střelou puk mezi betony. „Měli jsme hodně šancí, Bartošák ale chytal výborně, je to opravdu dobrý brankář," uznal Werek. „U těch gólů jsme to dobře sehráli. Těžil jsem z výborných přihrávek. Viděl jsem volný růžek, malé okénko, tak jsem to zkusil a prošlo to. Jsem rád, že se mi povedlo ho trefit. A druhý gól? Opět dobrý pas v přesilovce," vykládal 27letý útočník Třince.

Jediné, čeho zámořský hokejista litoval bylo, že povedený zápas neviděla jeho máma, která byla v Třinci minulý týden. „Užila si to tady, nikdy nebyla na hokeji, kde by byl takový kravál. Bavilo ji to tady, i město, prostředí. Škoda, že neviděla i tento zápas, opět byla výborná atmosféra. Určitě by se jí líbil," řekl Werek.