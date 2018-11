Jen Hašek chytal tak, že věděl, kde je, smál se olomoucký gólman Konrád

Jaké těžké to pro vás v souboji se silným Libercem bylo?

Normální zápas. Pro nás výborný. Dva body s týmem, který má tak skvělý kádr a produkuje parádní hokej, to je super. Velká spokojenost.

Liberec měl hodně šancí, dost jste si zachytal?

Měl jsem hodně práce, byl v pořád v tempu, takže se mi chytalo celkem fajn. I když v úvodu to nebylo jednoduché se do toho dostat. O to víc jsem rád, že jsme to zvládli, a že já jsem v této sezoně konečně vyhrál i na nájezdy.

Dobře pro vás ale nezačaly. Hned ten první jste pustil, když vás překonal navrátilec do extraligy Michal Birner. Jak vám v té chvíli bylo?

Sáhnul jsem si na puk. Bohužel, svezl se mi po okraji lapačky. Smůla. Potom jsem úplně hlavu vypnul, soustředil se jen na ty další pokusy a ani jsem se nedíval, jak si vedou naši. Zbývající liberecké nájezdy jsem naštěstí pochytal, kluci dva proměnili a to rozhodlo.

Famózní zákrok jste předvedl i v prodloužení, když jste zlikvidoval tutovku Redenbacha. Sudí pak situaci ještě konzultoval s videorozhodčím...

Jeli na mě, puk jsem vypíchl a viděl, že míří na jejich hráče. Napadlo mě, že musím být na straně mimo bránu, a tak jsem se zkusil jen přetočit. Byl to instinkt. Pak jsem jen cítil, jak mě to trefilo do betonu a doufal, že to nespadlo do brány. Kam to šlo nevím. Byl jsem tam, kde jsem neměl být. Proto to byl zákrok i o náhodě. Jen Hašek chytal tak, že věděl, kde je. Já však v tomto konkrétním případě ne.

V neskutečné palbě střel jste se ocitl i ve druhé třetině, když jste po vašem zákroku hráli ve třech proti pěti. Svému týmu jste dost zavařil, ale náporu Bílých Tygrů jste odolali. Jak jste svízelné chvíle viděl?

Hráli to skvěle. Přesilovky mají výborné a pět na tři zvláště. Jsem rád, že mě trefovali. Bylo to ovšem takové nešťastné. Vyrazil jsem puk před sebe, nechtěl jsem, aby ho někdo z protihráčů dorážel, a bylo zle. Šlo o reflex z tréninku. Při takových situacích puky chytám do lapačky, nebo vyrážím hokejkou do rohu. Střelce přitom trefím jednou z deseti. V zápase se mi to stalo už i loni, jednou, dvakrát. Jak říkám, je to reflex. Hokejka prostě vyletí. Samozřejmě, když tam, kam nemá, je to škoda.

Od začátku sezony téměř pořád chytáte. Máte toho za sebou už hodně. Cítíte únavu?

Momentálně se cítím špatně, ale nevadí. Prostě tak to je. Ze tří zápasů jsme tři vyhráli, a to je důležité. Doufám, že to tak bude pokračovat, až se zase budu cítit dobře. Není to ale o únavě, o potřebě odpočinku. Jeden týden jste na tom pocitově špatně, pak měsíc výborně, pak to zase není ono. Zkrátka, pořád se to nějak točí dokola, a nejen u mě.