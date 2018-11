Jsem Liberci vděčný, že mě vzal zpátky, přiznal útočník Birner

Hokejový útočník Michal Birner nečekaně ukončil angažmá ve švýcarském Fribourgu a hned po návratu do české extraligy naskočil v dresu svého Liberce do utkání 21. kola v Olomouci. Jednou se tam prosadil i gólově, když po remíze 2:2 v základní hrací době proměnil první samostatný nájezd svého celku. K vítězství to ale nepomohlo, a tak mnoho důvodů k radosti neměl.

„Nevyhráli jsme, takže pozitivně zápas hodnotit nemůžu. Po nepříliš vydařené první třetině jsme ve druhé byli lepší a měli v ní dát více gólů. Jenže to se nestalo a domácí pak z přesilovky vyrovnali. Musím říct, že zaslouženě. Máme ale z Olomouce, kde to všichni mají hrozně těžké, alespoň jeden bod. Nájezdy, to už byla loterie," tvrdil zkušený útočník.

Na ledě se dobře necítil. „Šest týdnů jsem nehrál zápas. Malinko jsem se hledal a ani kondičně to nebylo ideální. Snažil jsem se, co to šlo, jsem rád, že první utkání mám za sebou a doufám, že to v těch dalších bude už jen lepší a lepší," uvedl Birner.

Pověst kvalitního střelce ale hned při prvním vystoupení po návratu domů potvrdil. A zdálo se, že na samostatný nájezd, který suverénně proměnil, si i věřil. „O tom to nebylo. Trenér určil pětici, v níž jsem byl i já, a protože zpravidla chodím první, řekl jsem si o to i tady. Navíc to zakončení, co jsem zvolil, normálně nedělám. Koukal jsem na gólmana, trochu jsem naznačil, viděl jsem, že se mi hnul do mojí levé strany, a tak mi bylo jasné, že budu muset udělat kličku do bekhendu. A vyšlo to," odmítal chválu hokejista Liberce.

K překvapivému odchodu ze švýcarského Fribourgu se vracet nechtěl. „Prostě jsem se rozhodl tam skončit, ač to nebylo jednoduché. V klubu vědí, z jakého to bylo důvodu. Rozešli jsme se v dobrém, přátelsky," odmítl prozradit další podrobnosti.

O novém angažmá jednal jen s Tygry. „V kontaktu jsme byl opravdu jen s Libercem. Seběhlo se to rychle a já klubu děkuji, že byl ochotný mě vzít zpátky. Dohodli jsme se během pár dnů a za to jsem vděčný," přiznal Birner.

S adaptací na českou extraligu prý problémy mít nebude, a to nejen proto, že ji dobře zná. „Hraje se v ní podobně, jako v té švýcarské. Už zápas s Olomoucí to ukázal. Hokej je hlavně v obraně hodně urputný. Hráči jsou rychlí," líčil.

A jak vidí ambice Bílých Tygrů? „Kádr máme velmi silný. Cíle proto budou ty nejvyšší. Byli bychom alibisté, kdybychom si je nekladli. Všichni ale víme, jak to je. O to vyšší musíme mít pracovní morálku. Musíme být lépe připravení. Všichni se teď na nás budou chystat důkladněji. Je to pro nás výzva. Věřím, že si to sedne a budeme fungovat," prohlásil dvaatřicetiletý hokejista.