Od Justina Peterse si mohu brát jen to dobré, říká chomutovský gólman Štěpán Lukeš

V této sezoně jste zasáhl do dvanácti zápasů v extralize. Vaše role se změnila po příchodu kanadského brankáře Justina Peterse. Jak to vnímáte?

Jsem rád, že Justin Peters je v Chomutově. Na začátku sezony jsem to měl moc těžké a poté přišel takový kvalitní gólman, od kterého si mohu brát jen to dobré. Vnáší do mužstva klid, že když se nedaří, není nutné věšet hlavu. Nabádá tým, že musíme pracovat a přenáší na nás jen pozitivní věci. Jakmile Justin přišel, tak jsme si řekli, že jsme na to společně a že si pomůžeme. Loni mi takhle pomáhal v Chomutově slovenský gólman Jánko Laco před svým odchodem do Sparty.

Nemrzí vás, že jste ztratil vybudovaný post jedničky Pirátů?

Určitě bych byl raději, kdybych stále chytal a podával lepší výkony a Chomutov vyhrával. Na střídačce mě bolí nohy víc, než když jsem v brance.

Proč jste zamířil na výpomoc zrovna do prvoligového Slovanu Ústí nad Labem?

Chomutovský trenér Vladimír Růžička mi ve čtvrtek řekl, že půjdu do Ústí. A druhý den jsem tam byl na tréninku a v sobotu jsem chytal proti Kadani při vítězství 5:1. Trošku jsem se divil, že jdu právě do Ústí, když jsem odchovancem Kadaně. První liga mi nevadí, jsem rád, že mohu nabrat zápasové tempo. Snad si najdu svůj rytmus a častější herní vytížení mi prospěje, abych měl šanci vrátit se do chomutovské branky.

Za Kadaň poprvé nastoupil v Ústí nad Labem mladoboleslavský gólman Pavel Kantor, zapůjčený na střídavý start. Už jste se potkali v roli soupeřů v devátém kole extraligy v zápase Chomutov-Mladá Boleslav. V neděli hrají Piráti odvetu na středočeském ledě. Je možné, že na sebe znovu narazíte třeba v roli náhradních brankářů obou týmů?

Teoreticky můžeme být na soupisce a na střídačkách obou celků, ale nemám k tomu bližší informace.

Poslední Chomutov ztrácí na dvanáctou Mladou Boleslav deset bodů.

Když tam vyhrajeme, určitě nám to pomůže. Chceme se dostat ze dvou nejspodnějších příček, které znamenají baráž o udržení, na lepší pozici. Nejbližší metou je právě dvanácté místo. Čeká nás ještě hodně zápasů a sezona bude dlouhá.