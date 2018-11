První extraligovou nulu měl na dosah. Góly padají a padat budou, nesmutnil Kváča

Sedmatřicet vteřin scházelo brankáři Petru Kváčovi k první extraligové nule. Pak ho v přesilovce prostřelil pardubický Dávid Skokan, který ale jen zmírnil porážku Pardubic v předehrávce 23. kola na ledě Třince na 1:4. Zda Kváča dostane v Třinci, kde byl na měsíčním hostování z prvoligových Českých Budějovic, i další šance, se rozhodně v pátek. „Jsem rád za každou příležitost v extralize. Jsou to pro mě obrovské zkušenosti. Ale jsem připravený na všechno a co mi kariéra přinese, s tím se vyrovnám," řekl Kváča, jenž v Třinci odchytal dvě utkání a v obou slavil výhru.

Tohle utkání mohlo být pro vás v Třinci poslední. Připsal jste si v něm přihrávku a velmi blízko jste byl k premiérové nule. Mrzí vás, že nevyšla?

Na tom nezáleží, hlavní jsou tři body. Jestli bych měl nulu, jestli jsem měl asistenci, to je jedno. Potřebujeme vyhrávat a udržovat si pozici v čele. Jsem rád za tři body, ostatní je vedlejší.

Každý gólman přece chce nulu, i kvůli sebevědomí. Opravdu to cítíte jinak?

Jo, musím říct, že každý gólman čisté konto chce. Góly ale padají a budou padat, já se můžu jen snažit, abych jich dostal co nejméně. Prostě tam jeden padnul, hlavní ale je, že jsme vyhráli.

Přišel až na konci.

Padl, byla to přesilovka. Prostě se stalo, tak to tak mělo být a jedeme dál.

Neutíkaly vám oči k časomíře?

Ne, ne, vůbec. Opravdu. Užíval jsem si každou minutu a nechtěl jsem, aby to skončilo. Neskutečně mě to v extralize baví.

Třinec byl jasný favorit, Pardubice mohly jen překvapit. S čím jste do zápasu šel vy?

Na každý zápas musíte být připravený na sto procent. Je jedno, jestli přijedou Pardubice, Kometa, Vítkovice, kdokoliv. Každý zápas musí být z mé strany na sto procent. Musím tam nechat všechno, abychom utkání dotáhli k výhře. Jsou i takové zápasy, kdy tlačíme a pak mají soupeři jednu vyloženou šanci za třetinu. O to je to horší pro gólmana.

Šance Pardubičtí měli. Sem tam nějaká přečíslení, Skokan za stavu 1:0 ujel v oslabení...

Nějaké šance tam byly, ale od toho tam jsem, abych klukům pomohl. Oni pak pomůžou mně. Vzájemně se doplňujeme a spolupráce je tady parádní.

Byl to rozhodující moment, když jste vychytal za stavu 1:0 Skokana?

Třeba jo. Každá situace na ledě je důležitá, ke každé musíme přistoupit na sto procent. Jsem rád, že to vyšlo.

Šimon Hrubec minule říkal, že se zlobil na tátu, že mu ve vás vychoval konkurenci. Jak to vnímáte vy?

Mám se od Šimona hodně co učit, takže hltám všechno, co dělá, když spolu trénujeme. Je to pro mě obrovská škola. To, že mě trénoval zrovna jeho otec, to je taková zvláštní náhoda.

V Třinci jste na měsíčním hostování do konce listopadu. Už víte, co bude dál?

Opravdu nevím. Vše se bude odvíjet od dohody Českých Budějovic s Třincem, do toho já nevidím.

Extraliga je nicméně asi velké lákadlo. Co byste vy sám nyní chtěl?

Nechci předbíhat. Nebudu dělat žádné závěry. To je prostě hokej, sport. Uvidíme, jak všechno dopadne.

V pozici dvojky v Třinci by se vám líbilo?

To vám říkat nebudu (smích). Jsme připravený na všechno. Co mi kariéra přinese, s tím se vyrovnám. Jestli to bude tady, v Budějovicích, v Rakousku nebo třeba ve Švýcarsku, to teď nevím. Může se stát opravdu cokoliv. Jsme připravený na každou cestu, která mě povede dál.

Většina zápasu se odehrávala na vaší útočné polovině. Bylo těžké udržet koncentraci?

Takové zápasy jsou těžší, ale mám nějaké fígly, co mě udrží v koncentraci.

Například?

To je moje tajemství, to nebudu říkat. Každý gólman má taková. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli.