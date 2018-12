Pro Kováře je to návrat do míst, kde zářil. Západočeský klub usiluje o to, aby byl k dispozici již pro páteční utkání v Litvínově.

„Jsme moc rádi, že se Honza rozhodl pro nás. Na druhou stranu nás pochopitelně mrzelo, že se mu nepodařilo proměnit jeho cíl hrát NHL ve skutečnost. Prozatím se jedná o měsíční smlouvu s tím, že samozřejmě doufáme, že spolupráci následně prodloužíme," uvedl na klubových stránkách sportovní manažer HC Škoda Plzeň Tomáš Vlasák.

V létě se rodák z Písku po úspěšných sezonách v extralize a pak v KHL rozhodl vydat rodák z Písku do zámoří. Podepsal smlouvu s New York Islanders, ale do nejslavnější soutěže světa nakonec ani nenakoukl. Odehrál čtyři přípravné zápasy s bilancí 1+1. Zamířil tak na farmu Bostonu v Providence, kde ve 12 utkáních zaznamenal 10 bodů (4+6), a přestože se nakonec začal připravovat s hlavním týmem, v hlavní soutěži ani jednou nenastoupil.

„Honzovi jde ke cti, že se do poslední chvíle pral o své místo v NHL. Dokázal, že má velkou kuráž a srdce bojovníka. To prokázal i tím, že se vrací k nám do týmu a chce nám pomoct, i když si mohl jistě vybírat z více nabídek. Takového hráče by chtěl mít v kádru každý trenér," uvítal příchod osmadvacetiletého centra hlavní kouč Škody Ladislav Čihák.

Kovář do Plzně přišel již v mládežnickém věku, dres Indiánů oblékal naposledy v ročníku 2012/13, kdy 51 body (17+34) v základní části a 26 (11+15) v play-off pomohl Plzni k zisku historického titulu. V sezoně byl vyhlášen nejlepším hráčem soutěže i play off, ve kterém se stal nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem. Hned vzápětí jeho kroky vedly do KHL.

S Magnitogorskem dvakrát získal Gagarinův pohár. Obávaný útok vytvořil zejména s Danisem Zaripovem a Sergejem Mozjakinem. Opakovaně byl vybrán do All-star game.

Kovář je i pevnou součástí české reprezentace, startoval na pěti světových šampionátech a na olympijských hrách v Pchjongčchangu.