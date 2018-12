Lubina po premiéře litoval individuálních chyb, našel ale i pozitiva

"Utkání dopadlo špatně, věřili jsme, že si odsud odvezeme nějaké body. Začali jsme dobře, ale paradoxně jsme z první akce soupeře, z první střely inkasovali. Což pro mužstvo v našem rozpoložení je velký zásah," řekl Lubina po utkání.

Zároveň však našel na hře svého týmu i pozitiva. Hosté totiž dokázali smazat dvougólové manko a až do konce utkání bojovali o ukončení série porážek. Nakonec si ale připsali devátý nezdar v řadě.

Nový hlavní trenér Pardubic Ladislav Lubina.

Slavomír Kubeš

"Mužstvo se nesložilo a pracovalo, což je pozitivní. A dělalo věci, které jsme si řekli, že budeme dělat. Moc času na nacvičení jsme neměli. Jsem příjemně překvapený z toho, jak mužstvo pracovalo a jaká byla atmosféra na střídačce. Bohužel jsme dnes udělali čtyři individuální chyby a byli jsme potrestáni čtyřmi góly," litoval Lubina.

Dynamo nastoupilo v dost pozměněné sestavě oproti předešlému utkání, bývalý vynikající hráč Pardubic ale své svěřence v přípravě nechtěl zahltit informacemi. "Ve stavu, ve kterém jsme, to hlava hráčům moc nebere. Trošku jsme zapracovali na systému a myslím si, že se to v zápase projevilo. I na střelbě. Jak už jsem ale řekl, byli jsme potrestáni za individuální chyby," doplnil.

Roman Vlach z Karlových Varů (vlevo) se raduje z prvního gólu.

Extraliga bude mít v příštím týdnu reprezentační přestávku, takže Lubina bude mít společně s asistenty Petrem Čáslavou a Richardem Králem více času na práci. "Času málo, práce hodně. Přestávka nám určitě přijde vhod a já věřím, že práce povede k dobrému výsledku," uvedl Lubina, jenž po příchodu k týmu otevřeně přiznal, že hlavním cílem Pardubic ve zbytku sezony je vyhnout se baráži. Po 25. kole je Dynamo předposlední a na dvanáctou Mladou Boleslav ztrácí 13 bodů.

V příštích dnech by mohly přijít i změny v kádru. "Některé věci jsou v chodu, některé se budou řešit. Uvidíme, co se podaří. Během sezony řešit přestavbu mužstva je ale složité. Hráči nejsou. A když jsou, tak ne vždy odpovídají tomu, co zrovna potřebujete. Do mužstva je potřeba zasahovat citlivě," dodal Lubina.