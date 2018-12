Flemming si po faulu na Douderu zápas nezahraje a přijde o peníze

Flemming hodně tvrdě zasáhl reprezentačního zadáka Douderu v úvodu druhé třetiny za bezbrankového stavu. Za pozdní dohrání obdržel trest na pět minut a do konce utkání. Otřesený Doudera již do utkání rovněž nezasáhl a v sobotu ho kvůli zranění nahradil reprezentační kouč Miloš Říha starší i v nominaci na nadcházející turnaj Channel One Cup.

Kanaďan vedl podle Ujčíka zákrok cíleně zezadu, a to se značnou agresivitou a intenzitou, přičemž neučinil nic, aby důsledky střetu minimalizoval. "K důsledkům ale přispěl i protihráč (Doudera) tím, že se krátce po odehrání kotouče otočil, aniž by přitom bral v potaz skutečnost, že může být atakován, a vystavil se tak do velmi zranitelné pozice," konstatoval Ujčík.

Zákrok překvalifikoval na napadení, vedle zastavení činnosti byl Flemmingovi vyměřen i finanční trest s přihlédnutím k tomu, že byl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán.