Šlágr kola pro Liberec! Piráti uťali vítěznou sérii Hanáků, mizérie Pardubic pokračuje

Hokejová Tipsport extraliga má za sebou první polovinu základní části. V posledních zápasech před reprezentační pauzou vyplněnou startem národního týmu na Channel One Cupu se dařilo vedoucímu Třinci, který zvítězil v Mladé Boleslavi 4:1, stejným výsledkem ale doma přehrál Liberec pražskou Spartu. Mistrovská Kometa Brno vyhrála ve Zlíně rovněž 4:1, Vítkovice podlehly Litvínovu 0:3, Plzeň porazila Karlovy Vary 6:3. Vítěznou šňůru Olomouce ukončil poslední Chomutov (4:3 po sam. nájezdech) a již dýchá na záda v krizi se zmítajícím Pardubicím, pro něž byla prohra v derby s Hradcem Králové 1:3 už desátou v řadě.

Lídr z Třince vyhrál dvanáctý z posledních 13 zápasů, ale mladoboleslavští hokejisté byli Ocelářům dlouho na dostřel a pojistku na další úspěch dali až Svačina s Polanským v posledních třech minutách zápasu.

Také srdce fanoušků Liberce plesá. V pátek Bílí Tygři „nedali čuchnout" Vítkovicím (4:0) a o dva dny později přehráli ve šlágru kola pražskou Spartu a připsali si třetí výhru v řadě a osmou za sebou na domácím ledě.

Dva góly vstřelili Severočeši v přesilových hrách, jednou trefou a asistencí přispěl nejproduktivnější muž soutěže Marek Kvapil, který tak bodoval již ve dvaadvacátém utkání v řadě. Naději Romanu Willovi na druhou nulu v řadě a celkově čtvrtou v sezoně vzal až za stavu 0:3 necelých osm minut před koncem Jan Buchtele.

Dnešní derby patřilo Kometě, Plzni a Hradci. Třinec a Liberec se stále drží na špici, Chomutov ukončil vítěznou šňůru Olomouce a Janus vynuloval Vítkovice.

Zlínský Martin Ondráček překonal bývalého spoluhráče Libora Kašíka v brance Komety po pouhých devíti odehraných sekundách, brněnským týmem znovu s Tomášem Plekancem v sestavě to ale neotřáslo a výsledkem byla přesvědčivá výhra 4:1. Mistr vyhrál po dvou nezdarech, dvakrát se před napěchovanými tribunami zlínského stadionu trefil útočník Martin Dočekal.

Ani návrat kapitána Vítkovicím nepomohl

V západočeském derby mezi Plzní a Karlovými Vary viděli diváci hned devět branek, po přestřelce se nakonec radovali domácí hráči Škody a oplatili rivalovi prohru z prvního vzájemného duelu. Plzeň doma uspěla po pěti porážkách v řadě, dva góly vstřelil útočník Petr Straka.

To střelci Vítkovic se odmlčeli, nepomohl ani návrat uzdraveného kapitána Rostislava Olesze do sestavy. Tým nedal gól už ve dvou utkáních za sebou a poslední trefu si připsal před dlouhými 141 minutami. Litvínovu stačilo k pohodlné výhře 3:0 pouhých 19 střel. Domácí jich vyslali hned 35, ale Jaroslava Januse nepřekvapili ani jednou. To se jim ostatně nepodařilo ani v prvním měření sil obou celků!

Po šesti výhrách skončila úspěšná série Olomouce a postaral se o to poslední Chomutov! Piráti uspěli po čtyřech porážkách v řadě, samostatné nájezdy rozhodl trenérův syn Vladimír Růžička mladší. Severočeši sice nadále zůstávají na dně tabulky, ale od třináctých Pardubic už je dělí jen jeden bod a navíc mají na svém kontě o zápas méně.

Brankář Hradce Králové Brandon Maxwell, Martin Procházka z Pardubic a Petr Zámorský.

David Taneček

Svěřenci trenéra Lubiny sice ve východočeském derby před televizními kamerami začali lépe, ale favorizovaný Mountfield vývoj zápasu otočil, ve třetí třetině třikrát skóroval a připsal si čtvrtou výhru v řadě.

Hokejovou extraligy nyní čeká reprezentační přestávka, zápasy 27. kola jsou na programu 18. a 19. prosince.