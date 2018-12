Smutná klasika, zase jsme ztratili dvougólový náskok, krčil rameny Růžička mladší i po vítězném nájezdu

Útočník Růžička si cenil vítězství po sérii čtyř porážek, ale neoplýval nadšením vzhledem k celkovému postavení Pirátů na dně tabulky. „Je příjemné, že jsem dal rozhodující nájezd. Konečně jsme urvali body. Ale že by tady panovala nějaká super nálada, to asi úplně ne. Naše situace není moc šťastná," narážel nejen na přetrvávající poslední místo, nýbrž i na fakt, že Chomutov ztratil proti Hanákům vedení 3:1.

„Smutná klasika, vytvoříme si náskok o dva góly a necháme si vyrovnat. Takhle se od začátku sezony porážíme sami. Zápas jsme dobře rozehráli a mohli jsme mít tři body. Naší hloupostí jsme se o jeden připravili a takříkajíc jej zbytečně darovali soupeři. Máme v hlavách, že se nedaří, což je znát," pokrčil rameny Růžička. Je ale z těch nejaktivnějších hráčů Chomutova, kteří se snaží o ofenzivní styl a v sezoně nastřádal osm gólů a třináct asistencí.

Stránský: Pořád je o co hrát

O to, že Chomutov nakonec vyhrál nad Olomoucí, se postaral svou brankou ve třetí třetině i útočník Jan Stránský. „V defenzivě hodně spoléháme na brankáře Justina Peterse. Jsme za jeho přítomnost rádi a umožňuje nám hru víc otevřít. V některých zápasech jsme mu ale moc nepomohli, když jsme prohráli. Tentokrát jsme už konečně ukončili černou sérii," líčil forvard po bitvě. V ní zmíněný gólman Peters ani jednou neinkasoval při samostatných nájezdech a sklidil uznání ze strany spoluhráčů.

Piráti by se v případě nedělního tříbodového příspěvku ještě více přiblížili k předposledním Pardubicím. „Nekoukáme se na to, jestli dostaneme Pardubice pod sebe hned teď, nebo v brzké budoucnosti. Především je naším cílem, abychom stáhli bodové manko na příčky před námi co nejdříve. A ještě máme k dobru zápas s Plzní," přemítal útočník. „Momentální post v tabulce moc pozitivní není, ztráta je velká. Ale pořád existuje šance a víme, že je stále o co hrát. Snad nám přijde vhod reprezentační pauza," uvažoval Stránský.

Příští utkání absolvují Piráti v úterý 18. prosince na domácím ledě proti Kometě Brno. „Jsem rád, že můžeme znovu měřit síly s dvojnásobným mistrem a takovým zvučným soupeřem. Pro většinu kluků v extralize je někdy svátkem zahrát si proti Tomáši Plekancovi nebo Martinu Eratovi, pokud nastoupí za Kometu. Beru to jako motivaci," dodal chomutovský útočník už s výhledem na další extraligové kolo.