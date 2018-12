Kvapila bodová šňůra nesvazuje, už na ni ale trochu myslí

"Ta série je samozřejmě krásná. Dříve jsem na to nemyslel, ale tím, jak se o tom stále mluví, už to v hlavě trochu mám," přiznal Kvapil po utkání. "Myslím si ale, že mě to nijak nesvazuje. Snažím se hrát stále stejně. Na Vláďu nevím, jestli to dotáhnu, ale Bedýnku zkusím. Nic si z toho ale nedělám. Až ta série skončí, tak život půjde dál," usmíval se mistr světa z roku 2010.

Kvapil byl v utkání opět hodně vidět. Nejprve ve 12. minutě poslal po Filippiho přihrávce sám Bílé Tygry do vedení. "Dostal jsem přihrávku mezi kruhy a všimnul jsem si, že hostující obránce my kleknul do střely. Rozhodl jsem se tedy, že udělám kličku. To se mi sice povedlo, trochu mi při tom ale ujel kotouč. Se štěstím se mi pak povedlo dostat puk až do brány," oddechl si dvojnásobný vítěz KHL v dresu Dynama Moskva.

Autor druhého gólu Michal Birner (druhy zleva) se raduje se spoluhráči z Liberce.

Radek Petrášek

Ve 35. minutě v přesilové hře pak odchovanec Slavie krásně vybídnul ke skórování Michala Birnera. "Nebyla to žádná secvičená kombinace, spíše to vyplynulo ze hry. V přesilovce se snažíme měnit si pozice, abychom nebyli pro soupeře úplně čitelní. Já jsem se rozhlížel, komu bych mohl přihrát a kde se otevře nějaký prostor. Birny stál na tyči úplně volný, tak jsem to prostě zkusil a vyšlo nám to," uvedl Kvapil, který v roce 2017 vyhrál extraligový titul v dresu Komety Brno.

Suverénně nejproduktivnější muž extraligy se tak zlepšil již na 39 bodů za 13 branek a 26 asistencí. Na druhého Petra Holíka má luxusní náskok dvanácti bodů. "Budu se opakovat, ale mě to tady prostě sedí. Hraju uvolněně. Navíc v týmu panuje skvělá atmosféra. Hokej si tu zkrátka užívám," dodal Kvapil.