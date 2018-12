Čtyři góly za čtyři zápasy. Ale nájezd mi nevyšel, pořád je co zlepšovat, míní olomoucký Jergl

Zaujal především sólem přes celé kluziště, zakončeným parádní trefou. „Ale předtím jsem namazal domácím na jejich třetí gól. Říkal jsem si, že je to moje chyba a musím ji odčinit. Snad se mi to pak dvakrát podařilo. Při samostatném nájezdu jsem však neuspěl, takže pořád je co zlepšovat," konstatoval forvard.

„K zápasu jsme asi přistoupili laxně. Pak jsme museli dotahovat dvougólové manko a srovnání na 3:3 nás stálo hodně sil. Nakonec jsme rádi i za bod," mínil Jergl, jemuž scházel jen krůček, aby dosáhl na hattrick. „Bohužel jsem v prodloužení trefil jen tyčku, co se dá dělat. I dva góly jsou dobré, byť by mě více těšily tři body týmu do tabulky než vlastní statistika. Nebyl to však poslední zápas a doufám, že nějaké góly ještě přidám," uvažoval olomoucký útočník.

Paradoxní je, že v tabulce čtvrtá Olomouc prohrála s posledním Chomutovem oba dosavadní vzájemné zápasy. „Piráti hrají, řekl bych, jednoduchým stylem, jejich beci to ometají po mantinelech. Špatná bilance s nimi nás mrzí, ale sezona je dlouhá a občas přijde slabší chvilka na každý tým," bral Jergl nezdary s outsiderem reálně.

Během současné reprezentační přestávky může panovat v olomouckém táboře pozitivní atmosféra. „V kabině je pohoda, když pravidelně bodujeme. Ale zůstáváme nohama na zemi. Po náročném programu jsme trochu unavení a volno nám bude jistě ku prospěchu, a pak to začne znovu. Musíme hrát pořád na sto procent," dodal Jergl.