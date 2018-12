Tak početnou marodku nepamatuje. Hokejová Sparta v probíhající extraligové sezoně bojuje nejen se svými soupeři, ale i s četnými zraněními. Vždyť v jednu chvíli jí chybělo až deset hráčů. Po reprezentační přestávce se sice někteří vrátí do hry, další ale dál zůstávají ve stavu nečinnosti. Proto sportovní manažer Pražanů Michal Broš neskrývá touhy po posílení kádru. Někteří zkušení borci už ale Spartu odmítli.

„Kontaktovali jsme příkladně agenty Jana Kováře, Michala Birnera či Tomáše Kundrátka, bohužel se hráči rozhodli k návratu do prostředí, které znají, nebo odkud odešli do světového hokeje," tvrdí Broš v rozhovoru pro oficiální sparťanské stránky.

Jan Kovář se vrátil do plzeňského dresu.

ČTK/Ondřej Hájek

Kovář se po neúspěšné snaze o průnik do NHL vrátil do Plzně, Birner vyměnil švýcarský Fribourg za Liberec a Kundrátek po konci v Kunlunu zamířil do Třince.

Ani plán na získání Tomáše Plekance nevyšel, z Kladna jej na střídavé starty do extraligy ulovila brněnská Kometa. „Není tajemství, že jsme byli ve hře o Tomáše Plekance, řešili jsme i další hráče, kteří se vraceli z NHL nebo KHL. Bohužel to zatím nedopadlo. V nejbližší době se rýsuje doplnění mužstva o jednoho až dva hráče se zkušenostmi ze zámoří i Evropy," navnazuje Broš sparťanské příznivce.

Tomáš Plekanec dal v extralize před Spartou přednost Kometě.

ČTK/Václav Šálek

„Usilovně na tom pracujeme, na hráčském trhu řešíme každou příležitost, která se naskytne," tvrdí sportovní manažer klubu, konkrétní jména vyhlédnutých posil ale prozradit nechce. „Není vhodné informovat o našem snažení, dokud nejsou přestupy hotové. Každé ráno se ale bavíme minimálně o dvou nových, potencionálních posilách, rozebíráme je, ale často také neklapnou nebo hráči nejsou k dispozici. Rozhodně ale nespíme a hledáme cesty, jak náš kádr udělat ke konci sezony silnější," dušuje se Broš.

A přiznává, že ne každý hráč je pro Spartu, kvůli tlaku v ní, vhodný. „Sparta je pro velké kluky, co mají ‚koule‘. Znám spoustu hráčů, kteří raději za stejné peníze půjdou hrát někam, kde se od nich nebude tolik očekávat a nebudou tak na očích. Vše je také otázka rozpočtu, ve finančních závodech nejsme schopní nabídnout víc než naši konkurenti. Spíš je to naopak," posteskl si Broš.

Jan Košťálek by se měl po reprezentační pauze vrátit do hry.

Právo/Vlastimil Vacek

Po reprezentační přestávce by se do hry mohli vrátit obránce Košťálek a útočníci Klimek se Smejkalem. Mimo ale dál zůstávají obránce Kalina, jenž podstoupil operaci slepého střeva, po níž nastaly komplikace, i útočníci Říčka s Černochem (poškozený meniskus a utržený postranní kolenní vaz). Forvard Přibyl nejspíš kvůli dlouhodobým zraněním přijde o celou sezonu.

Říčka zase před měsícem v domácím zápase s Mladou Boleslaví dostal koňara, po týdnu ale nastaly velké komplikace.

Útočník Sparty Praha Robert Říčka se na led hned tak nevrátí.

Právo/Vlastimil Vacek

„I přes užívání prášků proti ředění krve a po dalších léčebných postupech došlo k nejhorší možné komplikaci. Robert musel podstoupit operaci, při které mu doktor Chochola vyndal obrovské krevní sraženiny, které už začínaly kostnatět a nedovolovaly Robertovi ani chodit. Neumím si představit, co jiného by nás mohlo potkat než dvě kila sraženin vyndaných ze stehna Roberta Říčky," kroutí hlavou Broš, podle kterého bude Říčka mimo hru ještě minimálně šest týdnů.