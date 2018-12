Odložený zápas extraligy Olomouc - Vary se bude hrát až v únoru

O novém termínu zápasu informovali na svém oficiálním webu zástupci Karlových Varů. Oba týmy si tak protáhly reprezentační přestávku, Olomouc vstoupí do druhé poloviny základní části extraligy v pátek na ledě Třince, Západočeši ve stejný den přivítají Mladou Boleslav.

Hokejisté Olomouce momentálně stále trénují mimo svůj stadion a zástupci klubu zajišťují opravu kompresoru ve strojovně. "V Nizozemí klubové auto naložilo náhradní díl, který by měl dorazit do Olomouce. Jestli nevzniknou žádné větší komplikace, servisní firma přislíbila, že udělá vše pro to, aby byl kompresor co nejdříve spuštěn, a tím se znovu začalo mrazit," uvedl klub na webu.

V ideálním případě by ledová plocha měla být připravena v pátek. "Zápas s Kometou Brno by tedy měl být odehrán v původním termínu 26. prosince," poukázali Hanáci na nejbližší domácí utkání, které tým čeká o vánočních svátcích.