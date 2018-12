Mladá Boleslav porazila i díky dvěma trefám Knotka Litvínov

Úvodní pasáž hry trvala bez přerušení bez vteřiny čtyři minuty a aktivnější v ní byli jednoznačně hosté z Litvínova, kteří si vypracovali hned několik nadějných příležitostí k otevření skóre. Domácí srovnali obraz hry během dvou přesilovek, které jim ale nevyšly úplně podle představ.

V samotném závěru té druhé ve 13. minutě však našel zpoza branky Šťastný Žejdla a domácí se radovali z úvodní branky zápasu. Navíc o minutu později zpracoval na útočné modré čáře šikovně puk ze vzduchu Flynn Knotkovi přímo do jízdy a ten mířil přesně do rohu Janusovy branky.

Také úvod druhé části hry patřil Litvínovským, ale i tentokrát slovinský brankář Krošelj kryl všechny hostující pokusy. Dvě velké šance pak měl domácí Knotek; nejprve po přihrávce Kousala měl Januse "hotového", ale hostující brankář ještě dokázal před odkrytou brankou vymrštit svůj beton, o chvíli později si poradil i s dalším blafákem domácího forvarda ze samostatného úniku, i když si musel pomoci i dvouminutovým faulem.

Na třetí pokus to ale Knotkovi vyšlo. Opět to byl Kousal, kdo jej poslal do úniku, Knotek tentokrát nic nevymýšlel a střelou o tyč zvýšil na 3:0. Mladá Boleslav hrála v pohodě, než ji z ní vyrušil Lukeš, který v oslabení ujel domácí obraně, ta jej musela zastavit až faulem. S následným trestným střílením si zkušený útočník poradil s přehledem a snížil. V poslední minutě druhého dějství měl ještě štěstí domácí brankář, když mu propadl puk po střele Kašpara, leč doskákal pouze na tyčku.

Knotek mohl ve třetí třetině zkompletovat hattrick, ale tentokrát stála proti centru čtvrté formace tyčka. Zahozené šance mohly domácí mrzet. Sedm minut před koncem totiž využil přesilovou hru Porseland a snížil už na rozdíl jediné branky. Drama ale odvrátil dvě minuty před koncem přesnou střelou v přesilovce Šťastný. Do prázdné branky pak skóre na konečných 5:2 zpečetil obránce Němeček.