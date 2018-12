Plekanec se dočasně rozloučil výhrou. Konečně nám vyšel vstup do zápasu, libuje si

Může odletět v dobré náladě. „Jsem hrozně rád, že jsme napravili nepříjemnou porážku z Chomutova. Vybojovali jsme důležitou výhru nad silným soupeřem. Konečně nám vyšel vstup do utkání," kvituje Plekanec s potěšením rychlé vedení Komety 2:0.

Nyní však dá přednost rodině. „Dlouho jsem kluky neviděl, moc se na ně těším. Strávím s nimi pár dní. A pak se budu těšit zase na hokej v Česku," nechce zatím konkretizovat termín návratu. „Přesně to ještě nevím," tvrdí. Tuzemské angažmá si však zatím pochvaluje. V Kladně i v Kometě panuje úžasná atmosféra, moc si to užívám," svěřil se.

V posledním utkání před Vánoci bereme důležité tři body! #KOMvPLZ #TELH pic.twitter.com/9XASDhX1Jp — HC Kometa Brno (@HCKometa) 21. prosince 2018

Plekance malinko mrzela neproměněná tutovka. „Mohl jsem zvýšit z úhlu na 4:2, avšak plzeňský Frodl mě vychytal. Příliš dlouho jsem si chystal skákající puk na hokejku, chtělo to pálit dřív. Naštěstí jsme pak už neinkasovali," těší ho.

Útočník Brna Martin Zaťovič míní, že se střetnutí muselo divákům ve vyprodaném hledišti líbit. „Klíčové bylo naše dvougólové vedení. A i když Plzeň dvakrát snížila na jednobrankový rozdíl, vítězství jsme si vzít nenechali," libuje si.

Faulovaný Bedřich Köhler z Brna, Jan Kovář z Plzně a brankář Dominik Frodl.

Václav Šálek

Vedoucí gól Komety připravil pro parťáka z elitní útočné formace Petera Muellera, přestože se zdálo, že může zakončovat sám. „Trenér Kamil Pokorný mi často vyčítá, že mám ve střeleckých pozicích už pálit. Tím, že Mueller trefil odkrytou bránu, jsem mu na chvíli zavřel pusu," usmívá se Zaťovič, jenž si během zápasu vyměnil hodně peprných poznámek s hostujícím Janem Kovářem. „Trochu jsme se i postrkovali. Jsme velcí kamarádi, bylo to jen takové zpestření. On se vrátil do extraligy po delší době, a tak je asi pořádně nažhavenej. Jsem moc rád, že stojím na vítězné straně," culí se Zaťovič.

Plzeňský asistent Jiří Hanzlík souhlasí, že se o osudu utkání rozhodlo už v úvodu. „Za stavu 0:2 jsme si vzali oddechový čas. Podařilo se nám hned snížit a pak byla hra vyrovnaná. Šance si vytvářely oba týmy, nám se bohužel vyrovnat nepodařilo. A tak naše utkání v Brně skončilo tradičním výsledkem. Jen s tím rozdílem, že předtím jsme většinou inkasovali rozhodující branku až v závěru utkání, tentokrát hned zkraje," konstatuje Hanzlík.