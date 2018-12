Kvapilovi vzali bod i famózní sérii. Asistenci by si zasloužil uznat, soudí Will

„Měl jsem hroznou radost, když mu asistenci nahlásili. A osobně si myslím, že by se na to ještě měli podívat. Někteří hráči si nahlašují daleko horší asistence... Kvápa by si ji zasloužil uznat. Doufám, že to klapne a série se prodlouží," věří liberecký gólman Roman Will ještě v dodatečnou změnu verdiktu.

Marek Kvapil byl u gólu Tomáše Filippiho ve 25. minutě na 3:0. Rozhodčí původně asistenci připsali Michalu Birnerovi a právě Kvapilovi, po konzultaci s videorozhodčím však statistický podíl na gólu nakonec v oficiálním zápisu přisoudili pouze Tyleru Redenbachovi.

Zleva brankář Pardubic Ondřej Kacetl a Jan Ordoš z Liberce.

Radek Petrášek

„Po zápase říkali, že mu ji smazali... Je to jedno, ale myslím, že někteří hráči, kteří si jezdí nahlašovat asistence, by se měli stydět, ale Kvápa si to zaslouží. Podle mě to byla regulérní asistence... Ale nic se neděje, prostě skončila série," dodal Will.

Marek Kvapil tak nebodoval teprve ve třetím utkání v této sezoně. Kvapil byl s Východočechy blízko gólu i v polovině zápasu, trefil však tyčku.

U mě přihrávku má, hlásí trenér

Jeho série duelů s bodem se tak zastavila na čísle 23 a v historických statistikách se dělí o druhé místo s Jaroslavem Bednářem. S famózními třiceti zápasy je rekordmanem Vladimír Růžička.

Hokejisté Liberce se radují z gólu proti Pardubicím. Zleva Jan Ordoš, autor gólu Marek Zachar a Matěj Stříteský.

Radek Petrášek

„Musím se na to ještě pořádně podívat, jestli série opravdu skončila, protože mi přijde, že Marek celou akci vymyslel. Nevidím důvod, proč by mu asistence neměla být připsána. Gól byl v podstatě jeho, já mu nahrávku do svého notýsku píšu," řekl trenér Severočechů Filip Pešán.

Bude Liberec ještě celou věc dodatečně urgovat? „Nic urgovat nebudu, jsem rád, že jsme vyhráli za tři body. U mě nahrávku dal," uzavřel Pešán.