První místo je pěkné, ale cíl zůstává daleko, říká jihlavský útočník Čachotský

Hokejisté Dukly Jihlava tráví kratičkou vánoční přestávku v první lize v čele tabulky s osmibodovým náskokem. Po zklamání z jarního sestupu z extraligy a obrovských změnách v kádru předvádí tým pozitivní herní tvář, což kvituje i nejzkušenější útočník Dukly Tomáš Čachotský, který v lednu oslaví 37. narozeniny. „Ale ještě nás čeká spousta zápasů, cíl je daleko,“ říká protřelý forvard v rozhovoru pro Sport.cz o výhledu do dalšího průběhu sezony.

Už vás přebolel pád z extraligy? Jak jste se s ním vyrovnal?

Nevím, jestli mohu mluvit i za ostatní kluky, pro mě to byla strašná rána. Srovnával jsem se s tím hodně dlouho. Sestup byl kaňkou v kariéře. Řadu let jsme bojovali o postup a hned jsme spadli, takže na to nemám dobré vzpomínky. Přesto jsme si rok v extralize užili a dodatečně děkuji všem, co nám fandili v boji o záchranu.

Velké množství hráčů z extraligového kádru Dukly Jihlava odešlo. Namátkou brankáři Škarek a Kořenář do zahraničí, obránci Stříteský, Šidlík, de la Rose do jiných klubů extraligy a mnozí další. Kterého odchodu nejvíce litujete?

Těžko říci. Pokud jde o gólmany, jsou to mladí kluci, kteří šli za šancí udělat třeba v budoucnu NHL. A je vážně složité vypíchnout další ztráty. Stříteský teď potvrzuje kvality v Liberci, to je jasné.

Jak se podařilo dát do kupy stávající kádr?

Tým skládají trenéři a pan Ščerban, jednatel klubu. Tým se postupně měnil i po začátku sezony a pevně doufám, že dojdeme do cíle, jaký všichni chceme. Obtížné ale bude už první kolo prvoligového play off. Máme docela dost zraněných beků a věříme, že do finální fáze se dají dohromady. Každý zápas je těžký, třeba na ledě posledního Ústí nad Labem jsme dostali čtyři góly, i když jsme nakonec vyhráli.

Na podzim jste si vyzkoušel i extraligu v dresu Zlína. Jaká to byla epizoda?

Měl jsem vyřízené měsíční hostování, ale ve třetím zápase jsem se zranil. Konkrétně v prodloužení na Kometě Brno. To se nedá ovlivnit, takové věci se stávají. Byl jsem vděčný Zlínu, že mě vzali, a Dukle Jihlava za to, že mě tam pustila. Teď už jsem zpátky v Jihlavě. Držíme si solidní náskok v tabulce, ale to nelze brát jako velkou výhodu. Například v minulém kole jsme doma porazili Třebíč až po nájezdech.

Jak se vám zamlouvá první hokejová liga?

Já ji hrál skoro po celou kariéru. Čekali jsme, že bychom i letos mohli být nahoře, ale mužstva pod námi jsou poměrně vyrovnaná.

Sledujete i spodní patra extraligové tabulky s ohledem na dubnovou baráž?

Něco víme a vidíme extraligu i v televizi. Ale jak jsem naznačoval, není dobré avizovat nějaké úvahy. Nad tím, jaké bude obsazení baráže, nepřemýšlíme. Je to opravdu předčasné.

Jak se cítíte po fyzické i psychické stránce?

Kdyby to člověka nebavilo, tak by hokej nehrál. Je nás víc v podobném věku, co působíme v první lize, a rádi se držíme v plném nasazení.