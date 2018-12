Někteří hráči byli myšlenkami u vánočního stromku, štvalo hradeckého asistenta Svobodu

„Od začátku jsme měli herně navrch, avšak hostující brankář Pavelka chytal dlouho doslova fantasticky. Sám jsem mohl nasázet hattrick. Pak jsme ale na začátku poslední třetiny srovnali na 4:4 a vzápětí se mně podařilo vstřelit rozdílový gól. Z ničeho nic nám to najednou napadalo," usmíval se šťastný útočník Beranů Pavel Kubiš.

Tříbodového zisku si mimořádně považoval. „Bylo by špatné ztratit v naší hale a ve sváteční den další utkání. Výhru jsme v boji o play off nutně potřebovali. A v pátek ji budeme chtít potvrdit ve Varech," plánoval Kubiš, který připustil, že se mu na Štěpána nenastupovalo do střetnutí lehce. „Na Vánoce přijde vždycky hodně lidí, ale já musím chvíli hlavu přemlouvat, aby fungovala. Naštěstí pro nás všechno dobře dopadlo," oddechl si.

Hradecký asistent Petr Svoboda měl dokonce pocit, že někteří hráči jeho týmu byli ještě myšlenkami u vánočního stromku. „I když jsme vedli, nepředváděli jsme žádný velký hokej. A v závěrečné dvacetiminutovce jsme se dopustili řady nevynucených chyb a zbytečných faulů. Doplatili jsme na ně," štvalo ho.

Gólman Mountfieldu Jaroslav Pavelka s ním souhlasil. „Ty čtyři branky jsme dali skoro z ničeho. Zlíňané si zasloužili vyhrát víc," tvrdil. Jeho mužstvo padlo po předchozích pěti extraligových triumfech za sebou. „Každá série musí jednou skončit. Stalo se. Jedeme dál, porážku hodíme rychle za hlavu. V sobotu uděláme v domácím utkání s Olomoucí všechno pro to, abychom se zase vrátili na vítěznou vlnu," předsevzal si Pavelka.