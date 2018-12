Koho naháníme? Zeptejte se mě dvě kola před koncem, říká kouč Pešán o druhém místě Liberce

Hokejisté Liberce zvládli s bravurou duel na ledě předposledního Chomutova a po vítězství 4:2 si upevnili druhé místo v tabulce extraligy. A jelikož vedoucí Oceláři Třinec jsou v zahraničí a ve středu nezasáhli do extraligových bojů, snížili Bílí Tygři od Ještědu svoji ztrátu na lídra už jen na pět bodů. „Chceme vyhrát každý zápas,“ konstatoval liberecký trenér Filip Pešán k vývoji v tabulce.

V pozvánkách na zápas Liberce v Chomutově se zvýrazňoval aspekt, že máte šanci se bodově přiblížit k Třinci. Brali jste to také jako motto pro severočeské derby?

Nevím, jestli jsme teď v situaci, že bychom vyloženě naháněli Třinec a soupeřili s Hradcem Králové o druhé místo. Chceme vyhrát každý zápas. Druhá půlka sezony bude ještě hodně dlouhá. A zeptejte se mě, koho naháníme, až budou zbývat dvě kola do konce základní části.

Proti Chomutovu jste v sezoně nastříleli sedm z osmi gólů v přesilovkách. Jaký je recept?

To je asi náhoda. Přesilové hry ale máme relativně slušné. Není to o tom, zda nám některý tým vyhovuje více nebo méně. Záleží, jak dané přesilovky sehrajeme, a i tentokrát nám v Chomutově pomohly k vítězství. Nemohu na druhou stranu říci, jestli oslabení jsou tím faktorem, jaký sráží Chomutov. To je spíš otázka na chomutovského trenéra Vláďu Růžičku.

Autor vítězného gólu Jan Ordoš z Liberce.

Ondřej Hájek

Splnili jste roli favorita, takže můžete být spokojeni.

V extralize nepůsobí tým, který by byl jasným favoritem nebo outsiderem celé soutěže. Doma jsme hráli extrémně těžký zápas s posledními Pardubicemi, který jsme rozhodli až v závěru. Rovněž v Chomutově to bylo vyrovnané střetnutí hrané ve vysokém tempu, především i zásluhou domácích. Dobře bruslili a nutili nás, abychom byli pořád ve střehu. Ale udrželi jsme systém, jaký jsme hráčům naordinovali a byli jsme odměněni vítězným gólem Honzy Ordoše.

Jak jste hráče motivovali po kratičké vánoční přestávce?

Kluci jsou profesionálové. Dali jsme jim nejprve volno, aby si odpočinuli a byli v pohodě a těšili se na další trénink i zápas v Chomutově. Nebáli jsme se, že by se vrátili nepřipravení. Každý z nich dělá hokej nějakou dobu a vědí, jak se mají o sebe starat. Věřím, že uspějeme i příště ve Zlíně.