Gól jsem si předpověděl, usmíval se Duda po výhře v derby

Třaskavé podkrušnohorské derby mezi hokejisty Litvínova a Chomutova v extralize zvládli lépe hosté. Na nejtěsnější výhru a tříbodový zisk stačil Pirátům jediný gól. Byl připsán Radku Dudovi, ale puk si srazil do sítě bránící litvínovský útočník Lukáš Válek. Chomutovští z pozice předposledního celku tabulky vyhráli nad severočeským sokem poprvé v sezoně a znovu se potvrdilo, že tabulkové postavení ve vzájemných soubojích nic neznamená.

„Říkal jsem na střídačce vedoucímu mužstva Litvínova Miroslavu Ryklovi: Čigi, sleduj. Nemohu se na to dívat, Teď tam skočím a dám gól. Smál se mi, ale pak koukal. Ten gól jsem si předpověděl," usmíval se po utkání Radek Duda. „V těch slovech je velká nadsázka, ale tak jsem to prostě cítil," pokračoval protřelý útočník.

Chomutov vyhrál venku po dlouhé době. „Vláďu to bude něco stát. Uspěli jsme v Litvínově, kde dominoval. Sáhne si do peněženky, aby dal příspěvek do kasy. Jsou tam myšičky," řekl Duda na adresu trenéra Růžičky.

Paradoxem je, že o vlastní gól, jenž duel rozhodl, se postaral Válek, který je ofenzivním tahounem Litvínova a v poslední době střelecky zářil. Duda ho dobře zná. „Má skvělou sezonu, a je to kluk, na němž to bude v Litvínově v budoucnu stát. Z dvanácti banánů si jeden flákl do své branky. Asi se nade mnou slitoval," vykládal chomutovský lídr.

Útočník Radek Duda z Chomutova se raduje ze vstřeleného gólu.

Ondřej Hájek

Podle něj vlastní góly k hokeji patří. „Vidíme sestřihy z NHL, a padají tam branky každý den třeba o hlavu, o trenky, tkaničku, někomu to lízne zadek. Chce to přímočarost," podotkl Duda.

Atmosféra derby zkušeného borce pohltila. „Byl to hezký hokej pro diváky, skvělá kulisa. Fanoušci si to užili. První třetina z naší strany byla možná vlažnější, ale dostali jsme se do tempa," ohlížel se za zápasem.

„Vláďa nám dává hrozné dávky v tréninku a chvíli trvá, než to rozjezdíme. Pak jsme začali šlapat a tlačili se do brány k dorážkám. Litvínovský Janus chytal fantasticky a chtěli jsme na něj něco vymyslet. Taky má máme vynikajícího gólmana Peterse," líčil Duda.

„Rychle jsme otáčeli hru, což je alfa a omega hokeje. Tři body nám pomůžou k sebevědomí," přemítal útočník už směrem k nedělnímu zápasu s Plzní. „Přijedou „Kovy" Kovář s Gulašem, to jsou hvězdy extraligy. Bude to zase těžký boj," dodal Duda, jenž neztrácí víru při snaze Chomutova o vyhnutí se baráži.