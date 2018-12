V Chomutově hrál hlavní roli plzeňský Indián Eberle, vstřelil hattrick

Indiánům vyšel velmi dobře vstup do utkání a brzy vedli. Pomohl jim ale chybou i chomutovský gólman Justin Peters. Ten nezkrotil skákavé nahození, puk jen vyrazil a pohotový pokus Jana Eberleho skončil v síti. Ještě do první přestávky však bylo vyrovnáno. To si domácí obránce Bohumil Jank najel mezi kruhy a propálil vše, co mu stálo v cestě. Do sítě zamířila s pomocí břevna - 1:1.

Chvíli po návratu z kabin bylo Pirátům hej, do vedení je totiž poslal Vladimír Růžička mladší, když pro změnu nachytal plzeňského brankáře Dominika Frodla. Zaskočení Západočeši chvíli hledali síly na odpověď, ale dočkali se. Straka vyzval ideální přihrávkou mezi kruhy Eberleho ke skórování a ten nabídkou nepohrdl.

Vyrovnaná bitva pomalu směřovala k nerozhodnému výsledku. Jenže čtyřicet sekund před koncem šedesáté minuty dokonal po zadovce Conora Allena hattrick Eberle a rozjásal tým Indiánů.