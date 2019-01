Duda: Tohle je hokejový orgasmus, výstřik a porno! Jako vykrást banku za pět minut dvanáct

Deset vteřin před koncem základní hrací doby vyslal z mezikruží dělovku, která sparťanskému brankáři Machovskému prošla výstrojí a Lukáš Vantuch doklepl puk z čáry do sítě. Devětatřicetiletý útočník hokejistů Chomutova Radek Duda byl u vytržení, jaký šach mat Piráti i jeho přičiněním domácí Spartě přichystali a v O2 areně triumfovali 4:3.

Dokážete vůbec popsat pocity, které vás v tu chvíli přepadly?

To je hokejový orgasmus! To je hokejový výstřik. A kdybych ještě přitvrdil, tak porno! Je nejvíc v hokeji, když vykradeš banku za pět minut dvanáct!

Chutnají tři body po takovém průběhu o to sladčeji?

Tohle byla parádní loupež! Podobně nešťastně jsme prohráli s Plzní (Chomutov 30. prosince inkasoval 40 vteřin před koncem za stavu 2:2). Ale hokej se hraje do 60. minuty a teď v ní Kobla (Petr Koblasa) výborně vybojoval za brankou puk a předložil mi balon. Byl to pro mě těžký one-timer (střela z voleje), puk ale gólmanovi propadl a Vanty (Lukáš Vantuch) byl skvěle připravený na brankové čáře. Přesně to jsou ty pozice, kde máme být. Naše hra už alespoň trošku vypadá tak, jak bychom se chtěli prezentovat.

Lukáš Vantuch z Chomutova se raduje poté, co vstřelil rozhodující gólu zápasu.

ČTK/Roman Vondrouš

Zaregistroval jste skandování sparťanského kotle, který vás, jako bývalého slávistu, moc nemusí?

Dneska byli hodní. Bývalo to tady horší (směje se). Jsem rád, že jsem po dlouhé době zase viděl některé lidi. Sparta mi v šestadevadesátém dala šanci, nikdo nevěřil, že tak dlouho budu hrát hokej. Za to jsem dneska Mírovi Kunešovi (bývalému funkcionáři Sparty) i poděkoval, že mi udělal hezkej život s plno zážitky. Je hezké takové lidi zase potkat.

Ztrátu na dvanácté Karlovy Vary jste stáhli na devět bodů, byť Západočeši mají dva zápasy k dobru. Může vás takto vydřená výhra na Spartě do zbytku sezony hodně povzbudit?

Ale my víme, že umíme vyhrávat! Pete (Justin Peters) v bráně je fantastický, každý zápas nám dává šanci si body vzít. Je pak jen na nás v poli, jestli góly dáme. Dneska jsme dali rovnou tři v první třetině, což byl snový začátek. Co víc jsme si mohli přát.

Jenže od druhé třetiny vás Sparta přehrávala...

Je fakt, že pak už to bylo kdo s koho a my jsme nakonec byli šťastnější. Stejně si ale myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Prezentovali jsme se slušným výkonem a ten jackpot jsme nakonec vyhráli.

Sparta vyhrála jediný z poslední šesti duelů. Cítil jste na jejích hráčích, že si příliš nevěří?

Čoveče, ani ne. Jasně, měli mraky přesilovek, které nevyužili, a šlo poznat, že klid na hokejkách nemají. Ale Sparta má pořád kvalitní mančaft a určitě půjde nahoru.

Zklamaní hráči Sparty po konci utkání s Chomutovem.

ČTK/Roman Vondrouš

Proč si to myslíte?

Bodové rozdíly v tabulce jsou malé a při tříbodovém systému se klidně můžou motat kolem pátého šestého místa. Nemyslím si ale, že mají na první příčky, protože z mého pohledu Spartě momentálně chybějí rozdíloví hráči. Ti top hokejisté, kteří ve Spartě vždycky byli.