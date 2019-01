Další průšvih Sparty: Nejradši bych rozmlátil celou kabinu, zuřil její útočník

V listopadu před první reprezentační přestávkou v sezoně kralovali neúplné tabulce hokejové extraligy, jenže od té doby se Sparta obrovsky trápí. Výsledkově, herně i psychicky. Aktuální rozpoložení Pražanů dokonale ilustrovala jejich středeční domácí porážka 3:4 s Chomutovem, kdy rozhodující gól inkasovali deset vteřin před koncem třetí třetiny. „Asi je to teď takový obrázek naší situace,“ hlesl po páté prohře z posledních šesti duelů útočník Miroslav Forman.

„Upřímně, nejradši bych rozmlátil celou kabinu, to ale bohužel ničemu nepomůže. Je pravda, že v naší hře musíme změnit hodně věcí," uvědomuje si Forman, jenž proti Pirátům vstřelil první gól Sparty. Ten jediný domácích v první třetině, kterou ale jinak Pražané absolutně nezvládli a prohráli ji 1:3.

Forman ale odmítá, že by za mdlým vstupem do zápasu vězelo podcenění Chomutova, který se nachází na předposledním místě extraligové tabulky. „Vždyť my jsme na dně skoro taky, vůbec se nám nedaří," připomíná Forman aktuální desáté místo Sparty, jen s bodovým náskokem na jedenáctý Zlín.

Z gólu se radují chomutovští hráči (zleva) David Štich, Vladimír Růžička a střelec branky Masi Marjamäki. Vpředu brankář Sparty Matěj Machovský.

„O podcenění nemůže být žádná řeč. Každý si ale musíme sáhnout do svědomí, jak k zápasu přistupujeme. Prostě není možné hrát tak, jak jsme hráli v první třetině," apeluje Forman na celý tým.

Sparta se trápí v koncovce, proti Chomutovu dala poprvé po předchozích pěti zápasech alespoň tři góly. Absolutně jí navíc nefungují přesilové hry. „Koncovka nás trápí už delší dobu a přesilovky jsou doslova tragický. K tomu není víc co říct, prostě bída," ví Forman.

Lukáš Vantuch (vpravo) z Chomutova střílí rozhodující gól. Vlevo je brankář Sparty Matěj Machovský, uprostřed jeho spoluhráč Tomáš Pavelka.

A nechce se vymlouvat ani na rozsáhlou marodku, která Spartu provází takřka celou sezonu. „Kádr máme i tak široký a kvalitní, jenže to nejde. Trenér (Uwe Krupp) po nás chce jednoduchý přímočarý hokej. Máme fyzicky zdatné hráče a tento styl by nám měl sedět. Jenže se nám to nedaří a já nevím, proč," kroutí Forman hlavou.

Místo boje o čelní příčky po základní části se tak Sparta třese, aby vůbec proklouzla alespoň do předkola play off. „Rozhodně jsme nelétali ve vzduchu, když jsme vedli tabulku. Těžko najít, kde nastal zlom. Teď to ale bohužel není dobrý," uzavírá Forman.