Vejmelka nás drží. Uděláme všechno pro to, aby mu skvělá forma vydržela, chválí Němec brankáře Komety

V repríze finále minulého extraligového ročníku byli úspěšnější brněnští obhájci titulu, kteří ve šlágru 32. kola nejvyšší soutěže zdolali Třinec na svém ledě 4:1. Jejich rozdílový gól vstřelil obránce Ondřej Němec, jenž skóroval poprvé od konce října. Kometa tak vykročila úspěšně do série pěti domácích zápasů v řadě.

Já nejsem žádný velký střelec, a tak jsem moc neřešil, že jsem se dlouho netrefil. Každá branka mě ale pochopitelně potěší. Tahle o to víc, že jsem ji dal v zápase s extraligovým lídrem, a navíc byla vítězná," říká Němec, který se blýskl i parádním pasem americkému parťákovi Muellerovi na třetí gól Brna. „Všiml jsem si, že Třinečtí odjíždějí střídat, a Peter najednou zůstal vpředu úplně sám. Tak jsem mu zkusil puk takřka od naší brankové čáry poslat. Vzápětí jsem sám pelášil na střídačku a když jsem se otočil, viděl jsem, že se Mueller raduje," culí se reprezentační bek.

Vyzvedl výkon brankáře Vejmelky. „V kritických momentech nás fantastickými zákroky podržel. Pro nás je moc dobře, že se tak skvěle rozchytal. Uděláme všechno pro to, abychom mu pomohli. Kéž by mu skvělá forma vydržela co nejdéle," přeje si Němec.

Brankář Brna Karel Vejmelka a Roberts Bukarts z Třince.

Václav Šálek

Karel Vejmelka, který si momentálně vybojoval v Brně post gólmanské jedničky, naopak pochválil spoluhráče v poli. „V defenzívě byli výborní. Myslím, že jsme odvedli výtečný týmový výkon. A od toho, abych něco chytl, přece v brance jsem," usmívá se Vejmelka, který ocenil i výkon Ocelářů. „Hráli dobře. Vytvořili si hodně šancí. Scházela jim trocha štěstí," tvrdí skromně.

Slezané v Brně navázali na utkání z nedávného Spenglerova poháru v Davosu, kde rovněž herně nezklamali, avšak vůbec se jim nevedlo v koncovce. „Velká škoda, že Adamský nezužitkoval sólo hned v úvodu střetnutí. Bohužel jsme neproměnili ani další střelecké příležitosti a vůbec se nám nedařily přesilovky. Poslední dobou moc gólů nedáváme. Uděláme všechno pro to, aby se to co nejdřív změnilo," předsevzal si trenér Ocelářů Marek Zadina.

Brankář Brna Karel Vejmelka kryje sólový nájezd Martina Adamského z Třince.

Václav Šálek

Jediným třineckým střelcem byl v duelu s Kometou útočník Martin Růžička, který v závěru druhé třetiny srovnal na 1:1. „Bohužel jsme domácím dovolili hned vzápětí odpovědět. Neprožíváme teď příliš dobré období, ale určitě nám to zase začne brzy padat," věří.