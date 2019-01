Kdo si chce krýt zadek, ať se radši sbalí a jde domů, hřímá Krupp

Má teď hlavu plnou starostí. Hokejisté Sparty nehrají v extralize už čtyři týdny podle jeho představ a německý trenér Uwe Krupp cítí, že pět porážek z posledních šesti utkání jim trochu nalomilo sebevědomí. „Nevidím hlavy dole. Jen by to už chtělo odměnu za práci, kterou odvádíme,“ říká kouč, jenž s mužstvem odjíždí už dnes k nedělnímu zápasu v Olomouci.

Co jste řekl hráčům, když poslední domácí zápas s Chomutovem ztratili devět vteřin před koncem?

Ať přestanou hledat způsob, jak s co nejmenším úsilím dojít k bodovému zisku, i když mentalita člověk je takhle obecně nastavená. Už delší dobu máme problém s koncentrací celých 60 minut, proto ztrácíme zápasy. Nejvíc mě zlobí asi ty vlažné začátky, takže debata byla i o rozdílném přístupu a že musíme mít hru celou dobu na stejném levelu a ne takhle kolísavou. Sice jsme v sezóně pár výsledků otočili, což je dobrá známka charakteru hráčů, ale tohle není cesta, po níž chceme jít.

Nechybí Spartě tahoun, který zabere v kritické situaci?

Slyšel jsem už takový názor, ale já v kabině osobnosti vidím. Nemáme jednu lajnu, které bych řekl, běžte na ledě a rozhodněte. Musíme být silní jako tým, proto od každého hráče potřebuju ještě pár procent navíc. Kdo si ale chce jen krýt zadek a ukazovat akorát na ostatní, co by měli dělat lépe, ať se radši sbalí a jde domů. Ať ani nehraje hokej. Vážně, je spousta jiných zaměstnání...

Během zmíněných šesti utkání jste dali jen deset gólů a nevyužili ani jedinou přesilovku. Hledá se tedy střelec?

V šatně máme spoustu střelců, jen si všichni musí vyhrnout rukávy. Je to i o zodpovědnosti hráčů, což platí i na Jarůška a Kumstáta, kteří zůstali mimo sestavu, protože měli na hru týmu slabší vliv, než bych chtěl. Proto jsem teď nechával hrát místo nich mladé Rouska s Pšeničkou. Trejdy ale jsou věcí manažera Michala Broše, který stojí už se mnou i na střídačce.

Vy byste o nějaké stál?

Já tady nesedím a nečekám, že se objeví nějaký spasitel. Možná to bude znít divně, ale popravdě nevidím hráče odpovídajících kvalit, který by se teď hrnul do Sparty. Nechci ale dopustit, aby v kabině zavládl negativní pohled. Hokej je někdy mrcha, ale musí ho mít rádi, i když stojí právě za hov...

Sparta se ocitla na hraně účasti v play off. Nehoupe se pod vámi trenérské křeslo?

O tom zbytečně moc nepřemýšlím. Jistou pozici máte jen, když vedete tabulku. Se šéfem klubu Petr Břízou ale mluvíme napřímo o všem, co a proč dělám. Tlak dělám sám na sebe. Starosti z hlavy jen tak nedostanu a dost špatně spím. Vánoce jsem si kompletně zrušil, ani silvestrovská či novoroční oslava nebyla a dělám maximum pro to, aby mužstvo našlo v sobě sílu vyhrávat.