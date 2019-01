Bartošák začal kiksem, pak zastavil 49 střel. Výborně! Statistky jdou nahoru, smál se

Co jsem to provedl? zpytoval svědomí vítkovický brankář Patrik Bartošák.

„První třetina rozhodla o všem. Dostali jsme se lacino do vedení a ještě laciněji jsme ho ztratili. Domácí proměnili všechno, co měli, zatímco jsme nebyli schopni domácího brankáře překonat," krčil rameny trenér Zlína Robert Svoboda.

Povedenější třetinu Vítkovičtí v této sezoně neprožili. Přestože po obrovském kiksu Patrika Bartošáka, který od zadního mantinelu namazal před vlastní branku Dominiku Lakatošovi, ve 3. minutě prohrávali. „Chtěl jsem to po forhendu valit ven, ale na poslední chvíli jsem slyšel obránce, který si zařval, že chce puk za branku. A jak jsem nešikovnější za tou bránou, tak jsem si to o brusli sklepl přímo před ní, kde už stále jejich hráč," vykládal vítkovický gólman.

„Jít to na druhou stranu, tak je to play of the week, protože takové naznačení, forhend, bekhendíček za bránu, rozjetí akce, možná gól to se nevidí jen tak. Bohužel je z toho borec na konec s palcem dolů. Naštěstí jsme jim to šestinásobně vrátili," pokračoval gólman, který v utkání pochytal 49 zlínských střel.

Pak ale Patrik Bartošák svoji branku uzamkl na sedm západů. Nepřišel si na něho ani Jakub Šlahař.

Jaroslav Ožana

„Výborně! Mé statistiky jdou nahoru, což je dobře," radoval se reprezentační gólman. „Oni to pálili odevšad. Jak jsme vedli čtyři pět jedna, tak to pálili z rohu, od mantinelu, házeli to na branku, doráželi. Padesát střel je sice pěkné číslo, ale myslím, že většina z nich patřila do kategorie méně nebezpečných," usmál se Bartošák.

Kiks ze třetí minuty ho mrzet nemusel. Srovnání zařídil ještě v téže minutě Rostislav Olesz a vedení zajistil Vítkovicím o necelé dvě minuty nato v přesilovce Šimon Stránský. Dva rychlé góly přinutily zlínskou lavičku vyměnit brankáře, valný efekt to ale nemělo. Tomáš Štůrala pustil do konce první části další tři góly a od druhé třetiny se ve zlínské brance znovu objevil Jakub Sedláček. „Zajímavá rošáda. Ale stát se to mě, asi bych nebyl nadšený, kdybych byl vytažen z brány a posléze tam byl zpátky vpuštěn, abych zastavil nějaký rozjetý vlak, což jsme po té první třetině rozhodně byli," přemítal Bartošák.

„Změna v první třetině nepřinesla kýžený efekt, Tomáš (Štůrala) nebyl v takové v pohodě, aby Kubu nahradil, proto jsme se po dohodě s trenérem brankářů rozhodli vrátit do branky Jakuba Sedláčka. A asi to bylo správně, protože až na ten nájezd ve druhé třetině už další gól nepustil," vysvětloval Svoboda.