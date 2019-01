Pardubicím spěchal pomoct žolík z Kanady. Málem se stal hrdinou

Pardubická agónie pokračuje. Parta Ladislava Lubiny prožila hrůzostrašný vstup do nového roku, když z Plzně odjela s jedenáctigólovou náloží a náladu si příliš nevylepšila ani na ledě Mladé Boleslavi. Přestože výkon nebyl tentokrát vůbec špatný.

„V Plzni jsme hráli jako naivní nazdárci, hůř to snad ani nešlo. Naštěstí když v hokeji někde vyhoříte, nemusíte čekat na reparát týden jako třeba ve fotbale. Cítil jsem velké odhodlání to napravit a při hře pět na pět to bylo z naší strany velmi dobré. Škoda, že jsme nevyužili nějakou přesilovku," ušklíbl se po těsné prohře 0:1 obránce Juraj Mikuš.

„Po Plzni byla v kabině velká bouřka a nezvyšoval jsem jenom hlas...Dál to ale nechci rozvádět," utrousil trenér Dynama Ladislav Lubina, jehož mužstvo navzdory minulému potupnému debaklu a bídným výsledkům přijela na zápas 33. extraligového kola povzbudit početná skupina fanoušků. Gólovou radost jí však borci v červených dresech nedopřáli, přestože vytáhli nečekaného žolíka. Z juniorského mistrovství světa v Kanadě se už vrátil Ondřej Machala.

Zleva Luboš Horký z Pardubic a brankář Gašper Krošelj z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek

„Jakmile jsme vypadli s USA, klub se o mě dobře postaral. Hned mi zařídil letenku, což bylo skvělé. Akorát cesta byla horší, let se zpozdil, protože ve Vancouveru vypadl proud a dlouho jsme čekali," povzdechl si mladý forvard, jenž se mohl stát opěvovanou postavou odpoledne. Obrovskou šanci v úvodu ovšem neproměnil. „Denis Kusý mi výborně nahrál a měl jsem to prostě dát. To byla velká tutovka," litoval.

Východočeši sice zapomněli na páteční zoufalství a celé utkání velmi dobře bránili. Jenže opět doplatili na mizernou koncovku, která je v této sezoně provází. „Je zkrátka potřeba mít hráče před bránou. Vždyť právě z dorážky jsme v Boleslavi inkasovali. Musíme dávat špinavé góly, protože momentálně jsme v takovém rozpoložení, že si to do prázdné brány asi házet nebudeme," ulevil si Mikuš.

Brankář Pardubic Ondřej Kacetl a Pavol Skalický z Boleslavi.

Radek Petrášek

Pardubické neuchránil od šestnácté porážky z posledních sedmnácti duelů ani Brian Ihnacak. Čerstvá ofenzívní posila znovu strávila stejně jako v Plzni na ledě více než 17 minut.

„Góly nám chyběly, ale my teď musíme řešit hodně věcí, nejen branky. Když ale budeme takhle hrát v obraně dál, uklidníme se a můžeme se soustředit na útok," připomněl syn bývalého československého reprezentanta, na jehož střelecké umění na východě Čech dost spoléhají.