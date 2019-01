Zaskočil za Adamského a dal dva góly. Áda s Poldou jsou jako bráchové, odmítl měnit parťáky Růžička

Co rozhodlo o výhře nad Litvínovem, v čem jste byli lepší?

Dali jsme více než jeden gól dneska (smích). A především si myslím, že už od začátku bylo cítit, že si za tím vítězstvím jdeme. Spadly nám tam nějaké góly ze začátku a pak už se nám hrálo lépe.

Litvínov jste porazili podeváté za sebou. Vnímáte, že vám proti nim hraje líp?

Asi to cítíme. Když je taková série, tak se hraje lehce lépe, ale lehce to utkání jde i podcenit. Proto jsme si říkali před zápasem, že do toho kopneme. Jsme rádi za to vítězství.

Tížilo vás, že jste v posledních čtyřech zápasech, ve třech na Spengler Cupu a v pátek v Brně, dali jen po gólu?

Abych řekl pravdu, tím že jsme si ty šance dokázali vypracovat, jsem spíše věřil, že to přijde. Horší by bylo, kdybychom ty šance neměli. Věděli jsme, že tým má sílu a máme hráče, kteří góly umí dávat. Byla jenom otázka času, kdy to spadne.

Třinečtí hráči se radují z třetího gólu - zleva Jiří Polanský, Vladimír Svačina, Roberts Bukarts, autor branky Tomáš Kundrátek a Milan Doudera.

Jaroslav Ožana

Změnili jste něco, aby ty góly přišly?

Důležitý je ten předbrankový prostor, kam jsme házeli puky. To možná rozhodlo.

Z utkání odstoupili tři hráči (Martin Adamský, Vladimíř Roth a Ethan Werek), byla to velká komplikace?

Trochu byla, protože jsme dohrávali na tři lajny a nebylo to úplně jednoduché. Ale pomohl nám třetí gól a pak už jsme to dotáhli do konce.

Bodoval jste v šestém utkání v řadě, cítíte formu?

Cítím se po tom zranění ze začátku sezony líp a líp. Je ale jedno, kdo ten gól dá, chceme hlavně vyhrávat.

Martin Adamský z Třince po zásahu pukem do hlavy opouští led.

Jaroslav Ožana

Oba góly jste dal na místě zraněného Martina Adamského, nevyměníte parťáky?

To nevím. (smích) Polda (Jiří Polanský) je na Ádu zvyklý, jsou jako bráchové. Ale já jsem s Poldou hrával dříve, když jsem v Třinci začínal, tak nějak vím, co od něj čekat a on zase ode mne. Je to hodně šikovný hráč.

Nyní vás čeká méně cestování. Jedete do Vítkovic, pak dvakrát hrajete doma. Je to příjemná změna?

Je, teď jsme si zacestovali docela dost, tak jsme rádi, že si trochu odpočineme.