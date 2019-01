Čtyři góly v přesilovkách? Nedělal bych z toho hollywoodský scénář, říká Růžička po výhře Chomutova

Kudy vedla cesta Chomutova k vítězství nad ostravským soupeřem?

Základem byl náš výborný gólman Peters, dobře jsme bránili a vyšly nám přesilovky. Jsme za to rádi. Dobře jsme je potrénovali a napadaly nám do vítkovické branky čtyři góly.

Vaše trefa na 3:1 v početní výhodě pěti proti třem se nakonec ukázala jako vítězná.

Něco jsme si u střídačky řekli, co sehrajeme. Že zkusíme předat puk na volej Jurovi Valachovi, který má bombu. Nějak to nešlo, tak jsem to zkusil sám.

Čím si vysvětlujete skvělou přesilovkovou efektivitu proti Vítkovicím?

Předtím jsme měli přesilovky hrozné, moc nám nešly. Zaměřili jsme se na ně, ale nedělal bych z toho hollywoodský scénář. Teď jsme si alespoň trošku vylepšili procento úspěšnosti. Jeden zápas z celkového pohledu zase příliš neznamená. Hlavně je potřeba, abychom i příště dali nějaké góly.

Povzbudila vás před utkáním s Vítkovicemi předešlá výhra na Spartě?

Nevím, jestli to byl zrovna tento moment. Už delší dobu nehrajeme špatně a v posledních zápasech se k nám přiklonilo i štěstí. Ze začátku sezony jsme ho tolik neměli. Chtělo by to v tomto trendu pokračovat.

Jste spokojen se svou střeleckou bilancí?

Nejvíc si cením toho, že moje góly pomáhají týmu k bodům. Kdybych skóroval a prohrávalo se, tak člověk z toho takovou radost nemá.

Přibližuje se závěr základní části soutěže a momentálně Chomutov na třináctém místě ztrácí na dvanácté Karlovy Vary už „jen" sedm bodů.

Nemáme na co čekat. Koukáme se sice před sebe, nebudu říkat, že ne, ale musíme hledět zejména na naše výsledky. Uvidíme, na co to bude stačit. Musíme dobře bránit, bojovat a věřit gólmanovi.