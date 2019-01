Hrůza! Sparta dala dvě šmudly, štve olomouckého gólmana

V případě výhry mohlo do vaší kabiny přijít uklidnění. Jenže přišla další porážka...

Nejsme na tom vůbec dobře. Navíc před sebou máme další těžké zápasy. Už v úterý v Brně, v pátek v Liberci a v neděli doma s Plzní. Nezbývá nám, než bojovat a pokusit se urvat bodů, co to jen půjde.

Góly, které jste dostal, padly prakticky z ničeho. Co k tomu říct?

První, to byla katastrofa. Byl jednoznačně můj. Střelu jsem dobře viděl. Bohužel, prakticky jsem ji předběhl a přepadla mi přes ruku. Fakt hrůza. Druhý, to byla dorážka. Puk jsem vyrazil. Snažil jsem se ho dostat za bránu, střetli se nám s Vránou hokejky a propadlo to za čáru. Tenhle gól byl dost smolný.

Ráz zápasu byl ale v tu chvíli daný. Pak už jste to měli dost těžké, že?

Je to tak. Sparta to potom zavřela a už to byl marný boj. Jen jsme se dívali, jak vyhazuje puky z vlastní třetiny. Stačilo ji to. Celkově jsme sice měli hodně střel, ale do vyložených šancí jsme se dostali až v závěru poslední třetiny. Žádnou jsme však neproměnili, zatímco Spartě do brány naopak spadly dvě šmudly a to rozhodlo. Škoda, že jsme to po prvním gólu neustáli do konce třetiny a dostali druhý. Mohlo to být ještě hratelné.

Zdálo se, že jste vstoupili do utkání až příliš v klidu. Nepodcenili jste začátek?

To rozhodně ne. Vždyť jsme hráli proti Spartě a proti té to nikdy nejde v klidu. Nevím, možná jsme byli motivovaní až příliš. Těžko říct. Chyběly nám góly. Žádný jsme nedali, a to se pak vyhrát nedá. Jak už jsem ale řekl, zápas ovlivnily dva nešťastné góly, hlavně ten první, který jde na můj vrub.

Spartu jste výrazně přestříleli. Byl to nejméně vydařený duel pro Olomouc v této sezoně?

Určitě. Nepamatuji si, kdy jsem měl tak málo práce. A to jsem měl ještě ve dvou případech obrovské štěstí. Jednou mě zachránila tyč, podruhé zase netrefili prázdnou bránu.