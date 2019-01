Pardubicím spěchal na pomoc žolík z Kanady. Málem se stal hrdinou

Eso z rukávu vytáhli do nedělní extraligové bitvy hokejisté Pardubic. V Mladé Boleslavi nečekaně nasadili útočníka Ondřeje Machalu, jenž ještě před pár dny bojoval za Česko na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v Kanadě.

Český reprezentant Ondřej Machala ještě před pár dny bojoval na MS hokejistů do 20 let, v neděli už ale hrál za Pardubice extraligový duel v Mladé Boleslavi. Snímek je ze zápasu světového šampionátu proti Dánsku.

Národní tým se přitom vrací domů až v pondělí. „Když jsme vypadli, klub se o mě dobře postaral. Hned mi obstaral letenku. Byl jsem šťastný, že můžu být doma dřív než ostatní kluci," usmíval se mladík, byť absolvoval úmornou cestu.

„Let se zpozdil, protože ve Vancouveru vypadl proud, takže jsme tam čekali hrozně dlouho. Letěl jsem pak deset hodin do Francie, kde se nám to posunulo. Do Česka jsem dorazil nakonec v pět večer," vykládal šikovný křídelník, kterého stále bolí čtvrtfinálová porážka s USA. „Měli jsme dobrou partu, ale dávali málo gólů, a to nás stálo mistrovství."

Po návratu se mohl okamžitě stát pardubickou hvězdou. Hned v úvodu měl na holi tutovku, jenže na Krošelja nevyzrál. „Denis Kusý mi výborně nahrál a já to měl prostě dát," sypal si popel na hlavu talentovaný forvard.

Na ledě dostává prostor

Nastoupil ve druhé formaci vedle ostříleného Briana Ihnacaka a na ledě strávil více než šestnáct minut. Trenéři mu stále více důvěřují. Jeho icetime roste, chodí na přesilovky a důležité momenty v zápasech. „Po dvacítkách jsem si zvedl sebevědomí. Chtěl bych vzít v týmu pozici lídra. Věřím, že na to mám. Musím ale proměňovat šance. Na dvacítkách jsem jel několikrát sám na bránu a nedal," povzdechl si.

Dynamo velmi prahlo po reparátu za páteční debakl v Plzni. Proti Boleslavi vyrukovalo s pozměněnými formacemi a Hamerlíkem v brance. Přes dobrý výkon však znovu padlo a připsalo si už šestnáctý nezdar z posledních sedmnácti utkání. Machala přesto věří v lepší zítřky.

„Máme teď ve středu další utkání ve Vítkovicích a musíme do něj jít s čistou hlavou," burcuje pardubický forvard. V těžkých časech si přitom nesmírně váží podpory fanoušků. Navzdory bídným výsledkům přicestovala do Mladé Boleslavi početná skupina. „Lidi nás pořád podporují, i když se nedaří. Jsem za to hrozně rád," dodává.