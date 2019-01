Sparta posiluje. Do útoku přichází syn legendy

Hokejová Sparta posiluje. Do Prahy míří útočník Kevin Klíma, který do kádru Pražanů přichází na hostování do konce sezony z prvoligové Kadaně. Jedenadvacetiletý hráč již působil i v Chomutově, za který v nejvyšší soutěži odehrál sedm zápasů s bilancí gólu a asistence.