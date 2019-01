Odehrál přes 1000 zápasů v NHL, teď se stal Vrbata sportovním ředitelem v Boleslavi

Slavné jméno usedne do nové funkce u hokejistů Mladé Boleslavi. Sportovním ředitelem osmého týmu Tipsport extraligy se stal Radim Vrbata. Naopak na pozici sportovního manažera končí Jaromír Látal, na jeho post se posune Martin Vejvoda.

„Bereme to jako krok vpřed. Jsem strašně rád, že se Radim rozhodl nakonec do klubu vstoupit a pomoct mu. Je to boleslavský rodák se skvělou kariérou v NHL," řekl pro klubový web spolumajitel klubu Jan Plachý.

Vrbata se vydal právě z Mladé Boleslavi poznávat hokejový svět. V NHL odehrál přes 1000 zápasů.

Ještě v srpnu v rozhovoru pro Sport.cz a Právo Vrbata řekl, že tuhle sezonu ho neláká funkcionářské angažmá.

„Tuhle sezonu určitě ne. O hráčích v Česku nemám takový přehled a řídit klub takhle nejde. Nevěnoval bych se tomu na 100 procent vzhledem k přesunu z Ameriky a dětem. Řekl jsem, že budu maximálně pomáhat u kluků ze 4. třídy, koukat na zápasy a od aktivního hokeje odpočinu. Ale na ten další rok nějakou představu mám. Vzhledem ke zkušenostem, které jsem za těch 20 let nasbíral na různých úrovních si myslím, že bych mohl přinést jiný pohled, na hokej v Čechách a nějakým způsobem pomoci."

Nyní máme leden 2019 a sedmatřicetiletý Vrbata se stává sportovním ředitelem v Mladé Boleslavi.