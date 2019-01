Kometu opouští brankář, šanci dostane hvězda MS. Do transakce se zapojila i Sparta

Kometu opouští Libor Kašík. Šestadvacetiletý brankář se vrací do Zlína, kde strávil převážnou část své kariéry. V Brně nastoupil do sedmi zápasů, v pěti případech prohrál, ve dvou vyhrál. Jeho úspěšnost zákroků činila 88,95 %. Úřadující mistr má k dispozici další dva gólmany, proto tato změna. Ze Zlína naopak do Sparty odchází Jakub Sedláček. Shodou okolností sparťané hrají v pátek s Berany.

„Karel Vejmelka si výkony jednoznačně řekl o to, že chytá každý zápas, dle mého názoru udělal obrovský progres oproti minulé sezoně. Fantasticky zachytal na mistrovství světa dvacetiletých náš odchovanec Lukáš Dostál a velmi rád bych ho viděl v bráně Komety v extraligovém utkání,“ vysvětlil pro klubové stránky majitel a trenér Libor Zábranský.

Třetím vzadu zůstal Kašík, muž s maskou, který v této sezoně odchytal také osm zápasů v KHL za Chabarovsk. On bude nyní chytat ve Zlíně, odkud odchází Jakub Sedláček. Ten míří do Sparty.

„Libor některá utkání sledoval z tribuny, a to samozřejmě není komfortní situace ani pro něj, ani pro klub. Myslím si, že je fér vůči hráči nastalou situaci jasně popsat a hledat řešení. Řešením je, že Libor odchází do Zlína na přestup a my mu přejeme, ať se mu daří," dodal Zábranský.

„Událo se to velmi narychlo, vše jsme začali řešit včera odpoledne. Oba jsou výborní gólmani se zlínskými kořeny, takže rozhodování bylo velmi těžké. Rozhodlo především to, že nyní máme Libora podepsaného až do 30. dubna 2021," uvedl Martin Hosták, generální manažer a jednatel PSG Berani Zlín.

Kašíkovým návratem do Zlína vznikl v brance Beranů přetlak, který klubové vedení vyřešilo uvolněním Sedláčka na hostování do konce sezony do Sparty.

‼Nová posila! Prostor sparťanského brankoviště posílil JAKUB SEDLÁČEK ze Zlína, který podepsal smlouvu do konce sezony. Hodně štěstí! 📸FOTO: Zlín Press - Jan Pořízek / @hokejzlin pic.twitter.com/dWOiBKf7Jr — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) 9. ledna 2019

Vytvoří v ní gólmanský tandem s Matějem Machovským. Pro Sedláčka je Sparta třetí extraligovou destinací, kromě mateřského Zlína působil v minulé sezoně krátkou dobu i v Hradci Králové.

Brankář Zlína Jakub Sedláček inkasuje branku.

Dalibor Glück, ČTK

„Naskytla se nám možnost získat Jakuba Sedláčka, tak jsme se rozhodli ji využít, abychom posílili brankoviště o zkušeného gólmana před náročným závěrem sezony,“ prohlásil sportovní manažer Pražanů Michal Broš.