Vítkovice doma vyhrály počtvrté v řadě. Každá série je skvělá, chceme ji táhnout dál, říká Květoň

Jak hodně vám pomohl ten první, trochu zvláštní vlastní gól Marka Hovorky, který nasměroval přihrávku Rostislava Olesze za Kacetla?

Každý gól ze začátku pomůže. Pro Pardubice byl smolný, jenže jsme je nechali srovnat gólově i herně. Dokonce si myslím, že měly ze začátku ze hry i trochu více. Minimálně v počtu střel. Naštěstí se nám podařilo dát druhý a první třetinu jsme tím vyhráli. Třetím gólem jsme se uklidnili a pak už jsme, myslím, kontrolovali hru.

Říkáte, že Pardubice měly v úvodu více ze hry. Takže lehké podcenění posledního týmu?

No, to si nemyslím, pozor! O tom nemůže být řeč. Ti kluci jsou tam šikovní, jenom je na nich nějaká deka. A to, že si dají v úvodu smolný vlastní gól jim na psychice moc nepřidá. Ale šance měli.

V mlýnici před pardubickou brankou (zleva) Rhett Holland z Pardubic, Radoslav Tybor z Vítkovic, brankář Pardubic Ondřej Kacetl, David Květoň z Vítkovic a Marek Hovorka z Pardubic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Třetí gól jste dal po přihrávce Kucsery. Vypadalo to ale, že jste puk netrefil úplně ideálně. Jak to bylo?

Ten pas byl skvělý, pochválil jsem mu ho hned, byla to krásná přihrávka. No, trefil jsem to tak, že to byl gól, takže spokojenost, ale určitě i štěstí. Chtěl jsem to výš, ale na to se nikdo neptá. Gól je gól.

Vyhráli jste čtvrtý domácí zápas v řadě, to je před domácím derby s Třincem určitě velké povzbuzení, viďte?

Každá taková série je skvělá. Pokud chceme být úspěšní, tak doma musíme body sbírat. Proto ji budeme chtít táhnout dál. Doufejme, že na derby přijde trochu více lidí, poženou nás a společně to vyhrajeme.

Pardubický útočník Brian Ihnacak před brankářem Vítkovic Patrikem Bartošákem.

Jaroslav Ožana, ČTK

V sobotu hrajete proti Třinci, v neděli hostíte Karlovy Vary. Jak těžký to bude víkend?

V lize si moc nevybereme, jestli je to Třinec, nebo Vary, každý soupeř má svoji kvalitu a i když to bude dvojzápas dva dny po sobě, tak máme výhodu, že hrajeme doma, nemusíme cestovat. Ale i tak to bude těžké. Bude to výzva.