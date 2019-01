Budeme bojovat. Jinak můžeme odevzdat výstroj, odmítá jistou baráž pardubický Hovorka

Hůř hokejisté Pardubic na ledě Vítkovic snad ani začít nemohli. Uběhlo sotva dvacet vteřin a už prohrávali. Navíc po teči vlastního hráče Marka Hovorky, který za nešťastného Kacetla srazil Oleszem nahozený touš. „Myslím si, že jsem byl v místě, kde jsem měl být a chtěl jsem hrát puk. Odrazilo se to od špičky hokejky přímo k tyčce. Co uděláte? To už je shoda náhod. Tak to prostě je," krčil rameny slovenský útočník, který přišel do Dynama v polovině prosince z ruského Vladivostoku. Pardubice podlehly Vítkovicím v předehrávce 40. kola 1:4 a prohrály sedmnácté z posledních osmnáctí utkání.

Je takový gól i odraz týmové nepohody a trápení?

Samozřejmě, to se kupí. Nepřesnosti, pak tento smolný gól. Kdybychom byli v pohodě, tak to v klidu zpracuju a jedeme do protiútoku. Takhle se mi to odrazilo přímo k tyčce. To samé s přihrávkami. Hráč si nevěří, hromadí se to.

Ve Vítkovicích jste hrál, nepopletl jste si brány?

(pousměje se) Ne, ne. Škoda, že jsem nedal i regulérní gól, byla tam jedna tyčka. Škoda.

Pálil jste z úhlu. Dalo se to trefit?

Nebylo to až tak těžké, bylo tam dost místa. Chtěl jsem to zahrát hned, ale puk trochu skákal, takže jsem ho netrefil ideálně a skončilo to na tyčce. Dalo se to trefit, nebudu se vymlouvat.

Nejde to. Ani pod trenérem Ladislavem Lubinou s Pardubice zatím ode dna tabulky neodrazily.

Jaroslav Ožana, ČTK

V posledních čtyřech zápasech jste dali dohromady tři góly. Co s tím?

Je to bída. Hlavně musíme zapracovat na přesilovkách, ty rozhodují zápasy. Soupeři nám z nich góly dávají a my ne. Bez toho nemůžeme vyhrávat. Jednou měla naše lajna minutový tlak v přesilovce, ale to bylo tak všechno. Musíme si k tomu něco říct a začít to hrát trošku jinak. Už to není sranda.

Jste poslední, už se smiřujete s baráží?

Budeme ještě bojovat. V opačném případě bychom mohli odevzdat výstroj. Na druhou stranu umíme počítat a víme, kam míříme. Nic ale nevzdáváme.

Osobně jste hrál baráž už třikrát s Chomutovem a máte zkušenosti. Bude to výhoda?

To už bylo dávno. Ale vím, že je tam velký tlak. Důležité je připravit se na to hlavně mentálně, bude to zajímavé. Tehdy jsem měl nějakých dvaadvacet třiadvacet let. Teď to bude o to těžší.

Teď to bude na vás, na zkušených hráčích?

Jasně, od toho tu jsem, abych to zvládl a jednoduše, abych byl lídr.