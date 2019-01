Právě Ostravané byli doposud jediným celkem, za který Baranka v české nejvyšší soutěži nastupoval. V probíhajícím ročníku zaznamenal ve 34 zápasech tři góly a pět asistencí, v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách je účastník tří olympijských her a čtyř světových šampionátů (z MS 2012 má stříbro) na plus jedenácti.

„Bylo to velmi rychlé. Ještě ve čtvrtek ráno jsem trénoval ve Vítkovicích, po tréninku jsem si balil věci a naházel je do vaku. Přišel jsem do klubu, který má nejvyšší ambice. Musím se rychle naučit systém, zapracovat se do týmu. Je to pro mě nová výzva. Přizpůsobím se a přijmu roli, která mi bude určená," uvedl Baranka pro stránky Komety.

„Ivanu Barankovi na konci této sezony u nás skončí smlouva. Zájem o něj projevila Kometa Brno a vzhledem k tomu, že už teď víme, že bychom nenašli shodu na finančních podmínkách nové smlouvy, využili jsme zmíněné nabídky Komety už nyní," vysvětluje přestup pro klubový web Vítkovic jejich generální manažer a hlavní trenér Jakub Petr.

„Přestože Ivan patřil k jedněm z našich stěžejních beků, tak jsme věděli, že na konci sezony stejně naše spolupráce skončí, proto jsme se po vzájemné dohodě i s hráčem domluvili na tom, že jej do Komety uvolníme," dodal Petr.

Baranka, který před příchodem do extraligy hrál sedm let v KHL a jednu sezonu ve švédském Rögle, by měl za Kometu poprvé nastoupit už v pátek v domácím duelu s Karlovými Vary.

Sparta pouští Honzíka do Jihlavy

Příchodem Jakuba Sedláčka ze Zlína získala Sparta brankářského parťáka k Matěji Machovskému a na přetlak v brankovišti nyní reaguje uvolněním Davida Honzíka na trvalý přestup do prvoligové Jihlavy.

Brankář DAVID HONZÍK odchází do HC Dukla Jihlava. "Děkujeme za jeho služby, zejména v loňské sezoně, kdy nás v těžkých časech dokázal několikrát podržet a přejeme mu vše nejlepší v jeho budoucí kariéře," říká sportovní manažer Michal Broš.

HC Sparta Praha 11. ledna 2019

Pětadvacetiletý gólman strávil ve Spartě necelé dvě sezony, v té aktuální ale za ni odchytal jen čtyři zápasy a spíše nastupoval na střídavé starty za prvoligovou Slavii.

„Jsme rádi, že můžeme Davida uvolnit do klubu, ve kterém už dříve chytal, cítil se dobře. Dostane šanci, kterou si zaslouží a na kterou čeká," připomíná sportovní manažer Sparty Michal Broš, že Honzík za Jihlavu chytal už v sezoně 2015/16.

„Byla to akce kulový blesk. O Davida jsme měli zájem už dříve, ale nikdy to nevyšlo. Nyní se ozvala Sparta, zda náš zájem platí. Pak už to muselo jít všechno rychle, ve hře totiž byly i dva extraligové kluby," říká jednatel jihlavského klubu Bedřich Ščerban.