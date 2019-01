Kometa porazila Karlovy Vary a poskočila na čtvrté místo

V brance Brna si odbyl extraligovou premiéru teprve osmnáctiletý Dostál, opora české reprezentace na nedávném mistrovství světa hráčů do 20 let. V úvodu přihlížel ze svého brankoviště téměř exhibiční hře spoluhráčů, mezi nimiž chyběl zraněný Erat, ale nastoupila už posila do obrany Baranka. Slovenský reprezentant také asistoval Zaťovičovi při první brance, která byla jubilejní stou brankou Komety v tomto ligovém ročníku.

Hosté v úvodu nevěděli, kde jim hlava stojí. Kometa přesně kombinovala, rychle přecházela střední pásmo a kromě dalších dvou gólů měla i další šance, Gulaši trefil tyč. Po první třetině mohlo být skóre pro Kometu ještě mnohem příznivější než 3:0.

Brankář Brna Lukáš Dostál nastoupil proti Karlovým Varům.

Václav Šálek, ČTK

Po první přestávce se jasný obraz hry změnil. Hosté, v jejichž brankovišti nahradil Novotného po třetím inkasovaném gólu Kuchař, zpřesnili obranu a byli důraznější. Mikúš se dostal do vyložené šance, jenže na debutanta Dostála si nepřišel. Tohle už neplatilo ve 32. minutě, kdy právě Mikúš dal první gól Karlových Varů.

Kometa už nehrála tak důrazný a rychlý hokej, v koncovce jí chyběl klid a přesnost. V závěru dějství nevyužila dvě dvojnásobné přesilovky v celkovém trvání 89 vteřin a navíc mohla v oslabení inkasovat, když se na Dostála řítil osamocený Beránek, ale bez gólového úspěchu.

Na začátku třetí třetiny měl na holi kontaktní trefu naděje Gríger, Dostál však prokázal, že jeho nominace do zápasu byla více než oprávněná a opět svůj tým podržel. Jeho spoluhráči pak přece jen zvýšili obrátky, velkou šanci měli v krátkém časovém rozpětí Köhler a Zaťovič, ovšem i karlovarský Kuchař byl mužem na svém místě. Nakonec za téměř 50 minut pobytu na ledě udržel čisté konto, ale k bodům to jeho týmu nestačilo.